Lanzamiento del libro “Historia pública del Nunca Más en Chile”

Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal.

Martes 7 de abril – 19:00 horas.

Utilizando una novedosa perspectiva tomada del pensamiento cinematográfico del cineasta Raúl Ruiz, quien propuso leer la cultura chilena como un plano cuyo sentido se construye en la interacción entre lo que está en foco y aquello que queda fuera de campo, Pablo Seguel, historiador de destacada trayectoria, invita a sus lectores a revisar las políticas en derechos humanos creadas y desarrolladas por el Estado chileno, desde la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) hasta el Plan Nacional de Búsqueda (2025).

Sus páginas (organizadas en cuatro focos y sus correspondientes fuera de campo) recorren las diversas comisiones de verdad que han existido, junto a los informes que de ellas han emanado; recuerdan en detalle la detención de Augusto Pinochet en Londres y sus repercusiones, describen la creación de sitios de memoria y analizan el dispositivo estatal de derechos humanos. Revisan también los puntos ciegos del camino: archivos incinerados por las Fuerzas Armadas y de Orden, exclusiones testimoniales, espacios abandonados por la institucionalidad y negacionismo en ascenso.

«Foco y fuera de campo no solo son figuras analíticas: son herramientas políticas para mirar de nuevo», explica el autor.

Y agrega: «Es necesario entender cómo la cultura del Nunca Más ha comenzado a resquebrajarse. Este libro se inscribe en esa búsqueda: no para cerrar el pasado, sino para interpelar el presente».

SOBRE EL AUTOR:

Pablo Seguel (Santiago, 1989). Sociólogo. Doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Autor de los libros Derechos humanos y patrimonio. Historias/memorias de la represión estatal (2019) y Soldados de la represión. Anticomunismo, contrasubversión y seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975 (2022).