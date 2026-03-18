Galardón U. de Chile a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

Sala Antonio Varas, Morandé 25, Metro La Moneda .

Viernes 20 de marzo – 18:00 horas.

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Tres trascendentales figuras del arte y la cultura en el país serán reconocidas con la distinción Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra. Se trata del actor José Soza, la actriz y directora Diana Sanz y el dramaturgo Marco Antonio de la Parra, quienes serán galardonados con esta medalla que otorga la Universidad de Chile a destacados artistas que hayan contribuido a la creación y difusión de expresiones culturales.

La ceremonia tendrá lugar el próximo viernes 20 de marzo en el Teatro Nacional de la Universidad de Chile, hogar que ha albergado el trabajo de los tres galardonados durante sus carreras.

La Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, aseguró que “es un honor conceder en representación de la Universidad de Chile la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra a Marco Antonio de la Parra, Diana Sanz y José Soza, tres grandes figuras del teatro que son referencia en la cultura nacional. Como egresados y artistas vinculados al Teatro Nacional, han engrandecido a la Universidad compartiendo su arte con generaciones a las que han formado en las aulas y como público. A través de este reconocimiento la Universidad les agradece y les distingue como maestros y forjadores de nación”.

Fernando Carrasco Pantoja, decano de la Facultad de Artes, añadió que “la historia de las artes escénicas, su desarrollo y su profesionalización tienen directa relación con nuestra universidad y más específicamente con nuestra facultad. Poder distinguir a importantes figuras de las artes escénicas, con probadas trayectorias y aportes desde la cultura y las artes a nuestro país es la muestra de nuestra preocupación de relevar su trabajo hacia el conjunto de nuestra sociedad, donde como universidad pública buscamos reconocer a quienes desde la representación, la dramaturgia y la enseñanza han sabido dar miradas trascendentales de nuestra sociedad contemporánea y la realidad chilena”.

“Diana Sanz, Marco Antonio de la Parra y José Soza son representantes, a través de su trabajo y compromiso, de lo que como Universidad de Chile buscamos proyectar al país, donde la relevancia de este tipo de homenajes reside en que la cultura y las artes debe estar siempre en la discusión y en disposición para ser parte del cotidiano vivir”, agregó el decano Carrasco.

Asimismo, el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Keim, aseguró además que “Diana, Pepe y Marco Antonio son personas muy significativas en el mundo del teatro, poseedoras de una vastísima trayectoria y vigencia en las artes escénicas. En el caso de José y Diana, su relevancia se extiende también al ámbito audiovisual; son figuras que, en el desarrollo de su oficio, se han ido volviendo fundamentales para el estudio del fenómeno teatral y para la comprensión de lo que significa hacer teatro. Su contribución ha sido, genuinamente, importantísima durante décadas”.

“Como institución, creemos que la relevancia de este premio se potencia al llevar el nombre Medalla al mérito cultural Pedro de la Barra. Pedro de la Barra fue alguien extraordinario: el fundador del Teatro Experimental, hoy Teatro Nacional Chileno, y estas tres personas, de alguna manera, siguen ese legado, lo comparten y lo hacen crecer. En ese sentido, estamos convencidos de que es un premio absolutamente merecido”, aseguró el director del TNCh.

“Para nosotros es un enorme orgullo que este importante reconocimiento recaiga en dos maestros de la escena nacional, formados en nuestro Departamento: Diana Sanz, actriz y directora teatral quien fue también académica de nuestro Departamento; y José Soza, emblemático actor nacional. Ambos, junto al dramaturgo Marco Antonio de la Parra, son profesionales cercanos, muy queridos por la comunidad escénica y que nos transmiten un gran conocimiento y memoria emotiva. Ellos son parte importante de una generación que mantuvo vigente la escena, a través de sus personajes y construcción de mundo, en una época difícil para el teatro nacional. Me enorgullece que nuestra Universidad tome conciencia de la importancia de las Artes, ya que, sin el arte, el pueblo no tiene alma y sin alma, el pueblo no se puede reconocer”, recalca Annie Murath, directora del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile.

De la Casa de Bello a las tablas

El actor José Soza, reconocido por destacados papeles en la televisión, egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, encarnando a lo largo de 54 años de trayectoria el espíritu del teatro universitario: un arte con sentido social, rigor técnico y profundidad humana. Es poseedor de un registro interpretativo excepcional, capaz de transitar con la misma solvencia entre la comedia y la tragedia más profunda.

Con una vida dedicada íntegramente al arte dramático, destacando su compromiso con el teatro universitario y su estatura como referente de trabajo escénico para las nuevas generaciones, Diana Sanz, formada en la Universidad de Chile, protagonizó en 1964 un hito fundacional, el estreno de Romeo y Julieta bajo la dirección de Eugenio Guzmán y la traducción de Pablo Neruda. Este papel la consagró como la primera “Julieta” del Teatro Nacional Chileno. Lejos del retiro, destacan sus recientes participaciones en La tempestad (2022), bajo la dirección de Peter Brook, en la producción Cómo volver al futuro (2023) y en la recientemente premiada “Noche de Reyes” del 2024.

Por su parte, Marco Antonio de la Parra junto a su pluma han creado 101 obras teatrales y más de 450 puestas en escena a nivel global, las que reafirman su vigencia y proyectan el prestigio de nuestra nación en los circuitos internacionales más exigentes. Formado como médico cirujano y psiquiatra en la Casa de Bello, destaca su rol como director creativo de “Quiebrespejos”, performance que, tras más de medio siglo, mantiene el récord de vigencia en la compañía teatral de la Facultad de Medicina. Este proyecto, nacido de su anhelo por integrar el teatro musical a la vida estudiantil, ha sido un motor de agitación cultural y cohesión comunitaria para generaciones de alumnos.

La distinción Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra fue instituida por Decreto Universitario del 27 de abril de 2001. Está destinada a destacar a las personas que, pertenecientes o no a la Universidad de Chile, se hayan distinguido por su acción permanente, su contribución a la creación, promoción, estímulo y difusión de una o más expresiones culturales en Chile o en el extranjero.

La más reciente galardonada fue la actriz Delfina Guzmán, quien el pasado mes de noviembre recibió el galardón acompañada de su familia, amigos y la comunidad de la U. de Chile.