Lanzamiento de fotolibro “Notas Muertas” de Milko Carreño Madrid

Terraza Estado, Estado 365, Rancagua.

Jueves 2 de abril – 19:00 horas.

El fotógrafo rancagüino Milko Carreño Madrid presenta “Notas Muertas”, un proyecto fotográfico que registró durante 12 años y que culminó en una publicación que se adentra en la escena metalera de Rancagua para construir una crónica visual sobre identidad, resistencia y expresión cultural.

La obra propone una mirada directa y sensible a una comunidad musical que, lejos de los circuitos institucionales y mediáticos, ha logrado sostenerse en el tiempo gracias a la autogestión, la fraternidad y la convicción artística de sus integrantes. A través de una narrativa visual intensa, “Notas Muertas” captura la energía, crudeza y emocionalidad que caracterizan al metal rancagüino.

Cada imagen revela fragmentos de un movimiento cultural que se desarrolla en espacios independientes, salas de ensayo improvisadas y escenarios autogestionados, donde músicos y seguidores mantienen viva una tradición sonora marcada por la potencia, la honestidad y el sentido de pertenencia.

En un contexto de limitaciones materiales y escaso reconocimiento institucional, la escena metalera local ha encontrado en sus propias redes de colaboración la fuerza necesaria para persistir. “Notas Muertas” documenta precisamente ese tejido humano que sostiene la música: la camaradería, la rebeldía creativa y la dedicación de quienes continúan produciendo arte desde los márgenes.

Más que un registro documental, el proyecto de Milko Carreño Madrid se configura como una crónica visual sobre una comunidad que ha hecho del metal un lenguaje de identidad. La obra invita a sumergirse en la intensidad de esta escena y a reconocer el valor cultural de una generación que transforma la música en un espacio de resistencia, expresión y memoria colectiva.