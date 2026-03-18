Smiljan Radic en Centro de Estudios Públicos

Centro de Estudios Públicos, Monseñor Sótero Sanz 162, Metro Pedro de Valdivia.

Miércoles 25 de marzo – 18:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

En el marco del ciclo “El Sentido de la Forma Moderna” y la exposición “Tiras de Prueba”, la directora del Canadian Centre for Architecture llega al CEP para cuestionar los límites del oficio de la arquitectura junto al académico Enrique Walker y el recién galardonado Premio Pritzker 2026, Smiljan Radic.

El Canadian Centre for Architecture (CCA) es un centro internacional que entiende la arquitectura como un asunto de interés público y que ha redefinido lo que puede ser una institución dedicada a este campo. No solo es un museo o un archivo: funciona como una plataforma crítica de investigación, debate y producción intelectual.

Desde su llegada a la institución en 2005 -y hoy como su directora y curadora en jefe-, Giovanna Borasi ha impulsado un agenda que ha ampliado el campo de la arquitectura hacia cuestiones sociales, políticas y ambientales. Sus exposiciones y proyectos cuestionan la definición convencional del arquitecto, explorando los cruces con la investigación, el activismo, la política urbana y las iniciativas colectivas.

Para abordar esta visión y en sintonía con la exposición “Tiras de Prueba. Arquitecturas 1951-1997”, la iniciativa Futuros Posibles del Centro de Estudios Públicos (CEP), en colaboración con la Fundación de Arquitectura Frágil y el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), invita al seminario “El otro arquitecto: otra forma de construir”, donde participará Borasi.

Como explica la coordinadora de Arte y Cultura CEP, Javiera Parada, “con esta actividad buscamos seguir indagando en la relación entre la arquitectura y otros debates presentes en la sociedad, los territorios y la cultura, y conectar los debates locales con las discusiones internacionales que hoy están redefiniendo la arquitectura”.

El seminario contará con la introducción del arquitecto chileno de trayectoria internacional y recientemente distinguido con el Premio Pritzker 2026, Smiljan Radic. Para Parada, el Pritzker que acaba de recibir Radic “confirma su excepcional obra y trayectoria que, como señaló el jurado se sitúa en la encrucijada entre la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural”.

Posteriormente, Borasi sostendrá un diálogo con el arquitecto y académico Enrique Walker. Walker, quien dirigió durante una década el Master en Diseño Arquitectónico Avanzado en la Universidad de Columbia, además de haber explorado en publicaciones como Lo Ordinario la poética de lo cotidiano y las “ideas recibidas”.