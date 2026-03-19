Encuentro “La Paya: Poesía y Canto del Pueblo” en Sala Master

Sala Master de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia.

Viernes 27 de marzo – 19:30 horas .

Entradas AQUÍ.

Cuatro pilares de la paya en Chile: Eduardo Peralta, Hugo González, Manuel Sánchez y Moisés Chaparro, ratificarán la vigencia de esta expresión ancestral de la cultura chilena en el encuentro, “La Paya: Poesía y Canto del Pueblo”. Estrofas de la tradición improvisadas, acompañadas de guitarra y guitarrón chileno, se entrelazarán en una jornada que celebrará el oficio de los payadores como expresión identitaria, diálogo creativo y patrimonio vivo.

El arte de la improvisación versal, la paya, tiene raigambre y tradición de siglos en el orbe iberoamericano. En nuestro país, en particular, es una manifestación que procede desde tiempos de la colonia y abarca un desarrollo y bagaje transversal en las áreas de la música, los instrumentos y, principalmente, en la poesía popular de Chile que se expresa en tres estrofas principales: la copla, la cueca y la décima.

En esta línea, los payadores vienen desarrollando un destacado trabajo poético y musical representativo de la cultura campesina y de la urbe, conservando, cultivando y difundiendo este patrimonio inmaterial, declarado así por la “Comisión de Patrimonio Cultural de Mercosur” en mayo del 2016, sumándose a “La Payada” uruguaya y argentina que ya había conseguido dicho estatus en años anteriores.

En su particular estilo, Eduardo Peralta perfila a los 4 payadores que se presentarán el 27 de marzo en Sala Master: “¡Somos 4 payadores / como 4 mosqueteros / como los 4 senderos / De Julio Zegers, cantores / Vates, improvisadores, / 4 ángulos hilados / 4 Beatles inspirados / Líricamente gimnásticos / Somos los 4 Fantásticos / En versos improvisados!” Connotado trovador y payador, Peralta fue una figura clave en el movimiento del “Canto Nuevo” y en el proceso de revitalización de la paya. Junto al maestro Pedro Yáñez, inició en la década del ’80 un camino de dignificación y difusión de este arte, llevando la improvisación poética a importantes escenarios culturales y medios de comunicación del país, entre los que destaca la mítica “Radio Umbral”.

Para Hugo González Hernández, trovador, poeta y guitarronero, considerado uno de los más relevantes payadores de Chile: “Este encuentro es muy significativo, de partida por el cuarteto de payadores que se presenta; creo que con Eduardo Peralta, Manuel Sánchez y Moisés Chaparro, portamos en la memoria y en nuestro acervo artístico, buena parte de la historia y el desarrollo del arte de la paya en Chile. Nuestro oficio ha sido heredero directo de grandes payadores como Santos Rubio, Pedro Yáñez, Francisco Astorga, entre otros. Asimismo, hemos ido incrementando y potenciando este oficio hasta ser considerados referentes para nuevas generaciones de payadores que se están formando. Los 4 hemos compartido la amistad y el canto por muchos años y en diversos escenarios, recorriendo nuestro país y representando a Chile también en otros países. Siempre es una gran alegría cantar juntos de nuevo”. Junto a su faceta de payador, González ha consolidado una sólida carrera de escritor que se expresa en la publicación de tres libros: “50 sonetos”, prologado por José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura (2006), “Cántaros” y “Sonetos fluviales”, premio Fondo del Libro y la Lectura, del Ministerio de Cultura las Artes y el Patrimonio, 2020. En enero del presente año participó, como jurado, en el Festival “Violeta de San Carlos 2026” y, entre el 13 y el 15 de febrero, fue parte de los payadores invitados al “XXXII Encuentro Internacional de Payadores de Casablanca”.

Manuel Sánchez, poeta popular, payador y guitarronero, con más de 30 años de trayectoria artística nacional e internacional, es reconocido como una de las voces más agudas y notables de la actual generación de payadores en Chile e Hispanoamérica. Premio Altazor años 2009 y 2013, es también creador y director de la “Escuela de Payadores” a través de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Ha publicado, hasta ahora, dos libros: “100 Cuekas de un solo Golpe” y “Poecía Sivil” (2016) con prólogo del filósofo y musicólogo, Gastón Soublette, y orientado parte de su trabajo artístico a explorar diversas formas y expresiones del folclor y de la canción popular. “Somos artistas todoterreno, nos hemos ido adaptando a los cambios sociales y a los cambios culturales. Por ejemplo, trabajo con el mundo del freestyle, con los chicos del hip hop. No me limito con eso, no tengo problemas en mezclarme con la gente del rock, con la gente del hip hop, con la gente de la música clásica, con la gente del pop, del blues…”, manifestó Sánchez en una reciente entrevista para un medio de comunicación digital universitario.

Los artistas que participarán en este encuentro han logrado articularse –junto a otros payadores y payadoras– en torno al movimiento, “En Defensa de la Paya”, cuyo objetivo es impulsar acciones tendientes a visibilizar este arte como disciplina artística profesional, develando el desconocimiento y distorsiones que suelen circular por los medios de comunicación y redes sociales, principalmente durante Fiestas Patrias. “A mediados de 2020, con la pandemia desatada y declarada, los payadores y payadoras de Chile nos unimos para desatar y declarar nuestro descontento en relación a la tergiversación y ridiculización por parte de los medios de comunicación y autoridades políticas hacia nuestro arte, a través de la campaña que llamamos ‘En Defensa de la Paya’. Dicha campaña rindió sus frutos, hizo eco no sólo entre los folcloristas sino en el mundo artístico chileno en general, y lo más importante, en el público admirador del folclor, de la paya y los payadores. Cada año, desde esa fecha hasta hoy, son ellos quienes se manifiestan alzando su voz en defensa de nuestro arte cada vez que, en la televisión o redes sociales, aparecen estos nefastos personajes ridiculizando y denostando, desde su ignorancia, la Paya Chilena. En defensa de la paya es que nos juntaremos 4 payadores el viernes 27 de marzo desde las 19:30 horas en Sala Master, con la verdad del verso y la tradición por delante”, declara Manuel Sánchez.

En sintonía con este propósito, destaca el rol de Moisés Chaparro, Presidente de la “Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile”, AGENPOCH, fundada en 1992. Desde ese rol ha generado diversas iniciativas orientadas a la preservación, difusión y fortalecimiento de este patrimonio cultural inmaterial. Poeta popular, Cantor a lo divino y Payador, nacido en la zona de Codegua, VI región de Chile, Chaparro es heredero de una tradición campesina familiar de siglos. Nieto de Cantores a lo Divino y Payadores, ha desarrollado el arte del Canto a lo Poeta y la Paya Chilena desde 1987. Ha participado, como payador, en obras de teatro, cine, y publicado libros, entre los que destacan: “El Payador Chileno a Comienzos del Siglo XXI” y “Vida y obra del Poeta Popular, Cantor a lo Divino y Payador, Arnoldo Madariaga Encina”. Sus versos forman parte de la canción, “Canto de las estrellas”, grabada por el grupo Inti-Illimani en homenaje a Víctor Jara. “Este encuentro para el que he sido considerado, es un hito histórico. Los cuatro payadores presentes, hemos recorrido una época y un tiempo de cambios para un arte como es la improvisación en Chile. Hoy, el río de la paya junta estos 4 afluentes para ofrecer una especie de radiografía actual de la paya en nuestro país. De modo que creo que esta presentación es imperdible”, señala.