Película “Matapanki” en Santiago, Valparaíso, Coquimbo y Los Lagos

Estreno: jueves 26 de marzo.

El 19 de marzo, en la Sala CEINA del Centro Arte Alameda, se realizará la avant premiere de Matapanki, el largometraje de egreso 2023 de Cine UDD, dirigido por Diego “Mapache” Fuentes, tras un exitoso paso por diversos festivales internacionales y ganar la Mención Especial del Jurado Internacional en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín.

Con este hito se da el puntapié inicial para la exhibición de la película -a partir del jueves 26 de marzo- en las salas comerciales y alternativas de Santiago, con funciones en: Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Matucana 100, la Cineteca Nacional, el Centro Arte Alameda, la Sala Nemesio La Reina y la Sala de Cine de Ñuñoa. También estará disponible en las regiones de Valparaíso (Sala Insomnia), de Coquimbo (Sala Latente de La Serena) y Los Lagos (Sala –1 en Puerto Varas).

“Esta es la recta final del desafío, para la cual nos hemos estado preparando. Los festivales fueron muy bonitos y le permitieron a la película llegar a nuevos territorios y públicos y tener un recorrido, pero para nosotros la distribución en salas era la meta, el llegar a los espectadores de Chile, la gente de Quilicura, de Santiago y regiones. Estamos nerviosos y ansiosos, sí, pero también felices de cumplir el sueño de ir al cine y ver que están el poster y el stand con el personaje”, manifestó Diego “Mapache” Fuentes.

Recientemente, el filme ganó la Mención Especial del Jurado Internacional en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compitió en la categoría Generation 14+ -dedicada a obras que exploran el universo juvenil desde miradas honestas, arriesgadas y contemporáneas- y fue destacado por su trama desafiante y la técnica de animación utilizada.

Además, en territorio nacional, la película se coronó como Mejor Película Chilena en la última edición del Festival internacional de Cine de Valdivia, donde se quedó también con el premio al mejor largometraje en la categoría Juvenil.

“Matapanki” cuenta la historia de Ricardo, un joven punk de Quilicura cuya vida transcurre entre las fiestas, el alcohol y el cuidado de su abuela que está enferma. Sin embargo, esta premisa cambia cuando el protagonista toma una misteriosa mezcla de licores, que le activan superpoderes y lo convierten en una especie de héroe. Así, lo que comienza como un delirio personal, escala rápidamente cuando Ricardo comete un error que involucra al poder político y desata un conflicto de alcance mundial.