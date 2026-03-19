Presentación del libro “Pequeño Latido del Universo”

Biblioteca Municipal de Tomé, Ignacio Serrano N°1066, Tomé.

Martes 31 de marzo – 18:30 horas.

Afectos, infancia y naturaleza se cruzan en la nueva publicación de Ediciones Mujeres de Letras, que destaca la prosa poética de la escritora tomecina Andrea Gonzalez Macaya.

La presentación da cierre a la cartelera regional de actividades del Mes de la Mujer Trabajadora 2026. La publicación además integra el formato sonoro a través de un audiolibro creado por La Gaviota Podcast para dar acceso a la experiencia poética con enfoque inclusivo.

El libro invita a la comunidad lectora a conectar con una prosa poética contemporánea, donde los paisajes de Tomé y su identidad costera son las rutas para activar la memoria colectiva y el encuentro, pero, también, el recorrido íntimo y cotidiano por los universos de la infancia, los afectos, la naturaleza y las heridas que vamos dejando en ella como sociedad.

La presentación contará con la presencia de la autora, las poetas Ruth Carvajal y Karina Kapitana, y la artista performer Natalia Moya, además de Angela Neira-Muñoz, editora de la publicación.

“Con este libro busco conectar con comunidades lectoras que sientan la poesía como un espacio de encuentro, con personas que viven en territorios como Tomé, en caletas, barrios y pueblos donde la vida está profundamente ligada al mar y a la memoria colectiva”, explica Andrea, poeta y autora de esta publicación, relevando el poder mediador que, además, porta al integrar una visualidad que dialoga con la escritura y un universo sonoro (audiolibro) que desea ir al encuentro de quienes, quizás, “no se acercan habitualmente a la poesía, pero que pueden encontrar en estos textos algo cercano, una imagen, un recuerdo que los acompañe”, comparte.

Sentir en la poesía un pequeño latido

“Pequeño Latido del Universo” es una obra que habla directo, desde la potencia de una voz que habita y afecta su entorno, que crea desde ese lugar. Esta honestidad en la escritura es lo que destaca la editora del libro, Ángela Neira-Muñoz, directora de Mujeres de Letras. El proceso, como siempre, adquiere relevancia al momento de valorar y generar interés de publicación. “En esa primera etapa de editorialidad, constaté el gran atractivo de su propuesta en tanto diversas problemáticas que la cruzan y sitúan como mujer habitante lúcida de este mundo. Pensé que su manuscrito debía estar en el catálogo de prosa poética de la Editorial Mujeres de Letras”, explica.

El proceso editorial integró talleres de edición y corrección de estilo con la autora y un trabajo interdisciplinario “donde cada palabra, capítulo, diseño, colores, materialidades y sonidos, se ha pensado y creado con mucha delicadeza”, comenta Ángela, quien, además, escribió el prólogo de “Pequeño Latido del Universo”.

Se destaca en esta nueva publicación de Mujeres de Letras el arte y el diseño realizado por Daniela Ramos y el audiolibro y dimensión sonora creado por La Gaviota Podcast. En ese sentido, la mirada inclusiva como sello editorial permitirá que la obra poética llegue a un público amplio posibilitando que todos y todas “experimentan en la poesía un pequeño latido que los acompaña en medio de lo cotidiano”, comparte la autora oriunda de Tomé a modo de invitación a conocer esta, su primera publicación.