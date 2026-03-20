Chascona Fest en Centro Cultural de España

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

Viernes 27 de marzo – 19:00 horas .

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En el maro del Mes de la Mujer y de las actividades conmemorativas del 8M, el Centro Cultural de España en Santiago (CCESantiago) acogerá un festival feminista de cultura alternativa cuyo cartel está compuesto únicamente por proyectos musicales de mujeres y disidencias.

El cartel de la cuarta edición del “Chascona Fest” lo forman Karen Franjola, Fran Ri y Antonella Sigala, tres artistas que transitan por lenguajes sonoros distintos y complementarios, desde la cantautoría y el indie pop hasta las fusiones afro, el soul, el jazz y las exploraciones contemporáneas.

“En un contexto donde la representación de mujeres en los escenarios sigue siendo desigual a nivel mundial, encuentros como este permiten ampliar esa presencia y mostrar la fuerza, diversidad y autonomía con que muchas creadoras están moviendo hoy la escena”, dice Joaquin Jiménez, programador musical del CCESantiago.

Este año, el festival se realiza en co-curaduría con Suenan También, una plataforma de difusión y registro de música independiente chilena, que ha construido un considerable archivo de la escena nacional y que inaugurarán la jornada con una breve radiografía de la escena musical contemporánea.

“Cada vez hay más mujeres liderando proyectos dentro de la música independiente. Hoy existe un compromiso muy grande de muchas artistas con su formación y con el desarrollo de sus propuestas, no solo desde lo musical, sino también desde lo performativo y escénico. Hay mucha investigación y dedicación que muchas veces no se alcanza a valorar lo suficiente. Y para nadie es un secreto que, en general, a las mujeres se les exige más”, comenta Aracelli Muñoz, conductora de Suenan También.

Instancias como “Chascona Fest”, añade la conductora, “ayudan a sostener la visibilidad y escucha más allá de una fecha puntual, permitiendo que estas propuestas se encuentren con el público y sigan circulando dentro de la escena”.

A lo largo de los años, por el escenario del CCESantiago han pasado artistas como Kurmi, Masquemusica, Reina de Copas, Cata Navarro, La Molo, Alfilera, Simonia o Colectivo Gata Engrifá.