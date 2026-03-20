Concierto gratuitos de 100 escolares en Puente Alto

Gimnasio del Colegio Mayor Tobalaba, Av. Camilo Henríquez 4206, Puente Alto.

Sábado 21 de marzo – 12:00 horas.

Un centenar de jóvenes violinistas se darán cita para presentar el Concierto Inaugural 2026 de la Academia Orquin, institución con 25 años de trayectoria que impulsa el desarrollo musical en 14 establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. El evento, de carácter gratuito, ya completó su aforo de 600 asistentes, y está dirigido principalmente a las familias de los intérpretes, así como a la comunidad estudiantil.

“Queremos difundir la potencia de este instrumento a mayor escala a través de un espectáculo emocionante e inolvidable”, explica Juan Cerda Caro, director de la academia, que en años anteriores ha acompañado con sus orquestas infantiles a artistas como Joe Vasconcellos, Denise Rosenthal y Francisca Valenzuela.

“Todos los violinistas son estudiantes nuestros y estarán acompañados por sus profesores”, agrega sobre el concierto, que contará además con piano y contrabajo.

La presentación, estelarizada por escolares de entre 7 y 18 años, empezará justo al mediodía y tendrá una duración aproximada de 50 minutos. Según devela Cerda, se desarrollará bajo la modalidad “pirámide”, en la que los violinistas se irán incorporando progresivamente al escenario según el nivel de dificultad de los temas. “Comenzamos con las piezas más complejas, interpretadas por los alumnos con mayor experiencia, y a medida que avance el programa se van a ir sumando los más nuevos. De esta forma, todos participan en las últimas canciones, donde el conjunto se presenta de manera masiva”, detalla.

El repertorio incluirá composiciones del método Suzuki —base del trabajo formativo de la academia—, también clásicos de Vivaldi y canciones originales desarrolladas por la propia academia. “El resultado visto en los ensayos ha sido impactante, el sonido de decenas de violines atrapa y genera sensaciones que en vivo aumentan aún más”, continúa Cerda, quien advierte que no en todos los recintos es posible realizar este tipo de conciertos debido a las exigencias acústicas que requiere una presentación de tales características.

“La acústica es esencial en este tipo de presentaciones, afortunadamente ya hemos trabajado antes en este gimnasio”, prosigue el director, recordando que durante 2024 y 2025 realizaron allí varias actuaciones. “Nuestra orquesta de cámara ya está acostumbrada a ese espacio, que tiene gran calidad sonora, lo que evita tanto requerimiento de amplificación y respaldo electrónico”, asegura.

El concierto de este sábado marcará además un hito dentro de la planificación anual de la organización, al tratarse de la primera presentación inaugural que celebran. “La idea es motivar a nuestros estudiantes e incentivar su desarrollo musical”, comenta Cerda.

El director agrega que la academia, que reúne a más de 300 niños y jóvenes, proyecta continuar durante el año con este tipo de espectáculos masivos, los que serán informados a través de sus redes sociales (AcademiaOrquin, en Instagram). “Queremos que nuestros alumnos se proyecten hacia distintas orquestas, tanto en Chile como en el extranjero, y al mismo tiempo deseamos que con nuestras presentaciones acerquemos la música a un público cada vez más multitudinario”, concluye.