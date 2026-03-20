Taller “El arte de argumentar – cómo defender las ideas” de Agustín Squella

Online.

18 y 25 de mayo .

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Este taller está destinado a examinar qué es el razonamiento y que la argumentación, actividades que tienen importancia en varios campos, tales como el derecho, la política, la economía, las artes, etc.

El taller identificar también lo que son las falacias, o sea, aquellos frecuentes argumentos falsos que tienen solo la apariencia de verdaderos y que, no obstante, tienen una alta capacidad persuasiva. Y esta pregunta: ayudarán o perjudicarán a nuestra capacidad de argumentar los avances en neuriciencias, neurotecnlogias e inteligencia artificial.