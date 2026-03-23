I° Congreso de Literatura, Artes y Educación

Universidad de O’Higgins, Campus Rancagua, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 611, Rancagua.

2 al 4 de septiembre.

La Universidad de O’Higgins (UOH) realizará el I° Congreso de Literatura, Artes y Educación: Narrativas y Paisajes, una instancia académica que busca generar un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre las relaciones entre literatura, artes y educación. El encuentro se desarrollará entre el 2 y el 4 de septiembre de 2026 en el Campus Rancagua, y convocará a investigadoras e investigadores, docentes, estudiantes, artistas y mediadores culturales de todo el país.

La iniciativa propone analizar el concepto de paisaje desde una perspectiva cultural y simbólica, entendiendo que este no sólo remite a un entorno geográfico, sino también a las formas en que las comunidades construyen relatos, memorias e identidades sobre los territorios que habitan. En ese contexto, el congreso invita a reflexionar sobre cómo estas representaciones aparecen en obras literarias, expresiones artísticas y experiencias educativas.

Isabel Ibaceta, presidenta del comité organizador y académica del Instituto de Ciencias de la Educación de la UOH, señala que el encuentro busca propiciar diálogos en torno a “cómo las representaciones del paisaje permiten pensar temas como identidad, lengua, memoria y territorio, entre otros, y cómo estas miradas pueden enriquecer tanto la investigación, la producción y mediación cultural, así como las prácticas pedagógicas”.

El congreso espera también promover el diálogo entre estas áreas y en concordancia con ello, Ibaceta indica que el encuentro busca “reunir a investigadoras e investigadores, docentes, mediadoras y mediadores, creadoras y creadores que trabajan en la intersección entre literatura, otras artes y educación”.

El congreso considera ponencias individuales, paneles temáticos, charlas magistrales de especialistas invitados y algunas actividades culturales.

Las y los interesados en presentar en el Congreso pueden enviar sus propuestas de ponencia o panel, considerando el siguiente calendario:

Envío de las propuestas: hasta el 17 de abril de 2026 . Éstas deben ser enviadas a través del Formulario de Postulación.

. Éstas deben ser enviadas a través del Formulario de Postulación. Notificación de aceptación/rechazo: a partir del 18 de mayo de 2026 .

. Inscripciones y pago de arancel del congreso desde el 18 de mayo al 05 de junio de 2026.