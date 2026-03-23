Muestra “Historias en femenino: precursoras de la pintura chilena (1860-1930)”

Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo, Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes.

Inauguración: jueves 26 de marzo – 19:00 horas.

En el marco del programa público Colecciones en Diálogo, se invita a la inauguración de la muestra Historias en femenino: precursoras de la pintura chilena (1860-1930).

Esta exposición es la primera acción concreta del convenio de colaboración entre el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Bellas Artes, la Municipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural.

A través de una selección de pinturas pertenecientes a las colecciones de ambas instituciones, “Historias en femenino” busca visibilizar el trabajo de las primeras mujeres artistas en Chile; mediante un recorrido que inicia con Agustina Gutiérrez, la primera chilena en inscribirse en la Academia de Pintura en 1866; y culmina con Ana Cortés y la Generación de inicios del siglo XX, en un contexto histórico marcado por la aprobación del voto femenino en 1934.