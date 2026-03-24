Documental “Los hijos” de Rapa Nui

Estreno en cine: 30 de abril.

En 1955, la expedición liderada por Thor Heyerdahl puso a Rapa Nui en el foco de la atención mundial. Mientras la mirada internacional se concentraba en los moáis derribados y en los misterios arqueológicos de la isla, la población rapa nui seguía viviendo bajo la autoridad de la Armada chilena.

El documental “Los Hijos” revisita ese momento histórico desde una perspectiva íntima y profundamente humana. La película narra la historia de Lázaro Hotu y su pueblo, quienes, desafiando las sospechas coloniales y las restricciones impuestas en la isla, levantaron la cabeza de sus antepasados y restauraron una memoria que había sido silenciada.

Más que una reconstrucción histórica, la película propone un viaje por la memoria colectiva de la comunidad rapa nui y por los gestos que permitieron recuperar una relación con el territorio, la identidad y los ancestros.

El film, dirigido por el realizador rapa nui Leonardo Pakarati (“Te Kuhane o Te Tupuna (el espíritu de los ancestros)”) y distribuido por Market Chile, se sitúa en el cruce entre la memoria familiar, la historia documentada y las preguntas contemporáneas sobre identidad y territorio.

“Me interesaba mostrar cómo, en una comunidad pequeña como Rapa Nui, las historias siempre se entrelazan. Personas de distintos lugares y orígenes terminan formando parte de una misma memoria. Esta película habla de ese cruce de vidas y de cómo todos quienes habitan un territorio, de una u otra forma, pasan a ser parte de su historia”, reflexiona el director Leonardo Pakarati.

“La historia que contamos está bien documentada, pero también está viva en la memoria de muchas familias de la isla. El desafío fue escuchar esas memorias y ponerlas en diálogo con los registros históricos, para que la emoción surgiera de los propios hechos”.

El director espera que “el espectador se emocione y que, por un momento, pueda entrar en una pequeña parte de la historia de Rapa Nui, que a su vez refleja experiencias universales: memoria, dignidad y la transmisión entre generaciones”.

¿De qué manera esta historia nos puede servir para entender el presente?

“La película muestra un momento en que el pueblo rapa nui comenzaba a recuperar su voz y su relación con el territorio”, destaca Pakarati. “Mirar ese pasado permite entender mejor muchas discusiones actuales sobre identidad, autonomía y la forma en que una comunidad decide contar su propia historia”.

“Los Hijos” invita a mirar la historia de Rapa Nui desde la voz de quienes la vivieron, recordando que levantar una memoria también es un acto de dignidad.

SINOPSIS

Los hijos reflexionan sobre un acontecimiento de 1955: la expedición del noruego Thor Heyerdahl a Rapa Nui, que atrajo la atención mundial. En un contexto de control militar y fractura identitaria, el Rapa Nui Lázaro Hotu desafía la idea de que su pueblo había perdido el conocimiento ancestral y encabeza la restauración del primer moai erguido en la época moderna. Ese hecho se convierte en un momento de encuentro que une a la comunidad. A través de la memoria heredada, el film reflexiona sobre dignidad, resistencia y transmisión.

FICHA TÉCNICA

PAÍS: Chile

PRODUCCIÓN: Paula Rossetti y Claudia Barril

CASA PRODUCTORA: Mahatua Producciones

AÑO: 2025

DURACIÓN: 72 min

GUION: Leonardo Pakarati Quiroz

REPARTO: Brigid Mulloy, Thor Heyerdahl Jr, Enrique Baeza, Marta Hotu, Enerike Carrasco, Leonardo Pakarati

DISTRIBUCIÓN: Market Chile

ESTRENO CINES: 30 abril