Expositores piloto pardo y barco galería en Feria Ch.ACO

Lanzamiento de fotolibro “Notas Muertas” de Milko Carreño Madrid

Feria Ch.ACO, Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura, Santiago, Chile.

25 al 29 de marzo.

Las galerías piloto pardo (Londres) y barco galería (Santiago) se presentan como expositores en la versión 16 de la Feria Ch.ACO, que se realizará entre el 25 y 29 de marzo, en el marco de una alianza colaborativa entre dos hermanos curadores. Los directores de ambos espacios, Philippa y Anton zu Knyphausen, han impulsado desde Londres y Santiago, respectivamente, durante más de cinco años, dos galerías independientes con enfoques curatoriales distintos, y que por primera vez se unen en un espacio conjunto que explora la intersección entre artes visuales, diseño y arquitectura.

La galería barco se estableció en 2019 como la primera galería de arquitectura en Chile, operando desde el icónico “edificio Barco” en el centro de Santiago como una organización cultural sin fines de lucro. Por otro lado, piloto pardo se fundó en 2021 como una galería de arte contemporáneo enfocada en impulsar propuestas innovadoras y arriesgadas con especial énfasis en artistas de América Latina y en la interdisciplina.

Los hermanos crecieron en un entorno familiar artístico junto a su tercera hermana, Cosima zu Knyphausen, una pintora chilena radicada en Berlín. Esta alianza tanto familiar como profesional busca generar puentes entre los ecosistemas artísticos de Chile y Londres, entre el arte y la arquitectura y, sobre todo, entre artistas y coleccionistas, para fortalecer la proyección del arte chileno en el mundo.

Entre las obras que serán exhibidas se incluye la serie fotográfica más reciente del artista Ignacio Gatica que está siendo exhibida en estos momentos en la Bienal de Whitney, obras traídas desde Berlín, Chipre, París y Londres de los artistas Nicolás Lambouris, Martina Quesada y Cosima zu Knyphausen, y el trabajo de las destacadas escultoras y artistas chilenas Alejandra Prieto y Jessica Briceño.

Artistas:

Alejandra Prieto (Santiago, Chile)

Ignacio Gatica (Nueva York, EEUU)

Cosima zu Knyphausen (Berlin, Alemania)

Nicolás Lambouris (Nicosia, Chipre)

Jessica Briceño (Santiago, Chile)

Martina Quesada (París, Francia)

barco galería

Santiago

barco galería es una práctica curatorial independiente y una plataforma expositiva basada en Santiago de Chile, dedicada al desarrollo y promoción de la arquitectura, las artes y la investigación. Se funda el 2019 en uno de los edificios pioneros del modernismo chileno, el icónico “edificio barco” del arquitecto Sergio Larraín García Moreno, a los pies del Cerro Santa Lucía, y se propone como el primer espacio autónomo dedicado a la exposición de la arquitectura en Chile.

piloto pardo

Londres

piloto pardo es una galería independiente de arte contemporáneo con sede permanente en Farringdon, Londres, desde septiembre de 2025. Fundada en 2021 por la curadora Philippa zu Knyphausen, la galería impulsa un programa expositivo internacional e interdisciplinario, con especial atención a América Latina.

Inserta en el ecosistema comercial londinense, piloto pardo trabaja para ampliar la visibilidad de artistas y discursos históricamente relegados, activando la escena con propuestas sólidas, arriesgadas y cuidadosamente concebidas. En 2027, la galería proyecta expandir este diálogo hacia Chile con la apertura de una segunda sede en Santiago, consolidando así un puente activo entre ambos contextos.