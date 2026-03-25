Obra “Instructivo para cuidar a quien no quiere ser cuidado” en Copiapó

Sala de Cámara, Avenida Alameda Manuel Antonio Matta 260, Copiapó.

Jueves 26 de marzo – 20:00 horas.

Gratis.

La Sala de Cámara Municipal será el punto de partida de “Copiapó en Escena”, el programa del Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó que invita a la ciudadanía a disfrutar de las artes escénicas a través de eventos gratuitos y abiertos a todo público.

“Gracias a este programa vamos a financiar 56 proyectos artístico-culturales que serán presentados en distintos puntos de la comuna durante todo 2026. Esta iniciativa nace de nuestro compromiso municipal de democratizar el acceso a proyectos artístico-culturales y fortalecer el desarrollo cultural de la comuna”, subrayó el alcalde Maglio Cicardini.

El puntapié lo dará el Colectivo Teatral Inocentes Culpables, que regresa a escena con Instructivo para cuidar a quien no quiere ser cuidado, aclamada obra estrenada en 2025, que transita entre lo cotidiano y lo absurdo, abordando el acto de cuidar desde una mirada íntima y escénica.

La puesta, dirigida por Daniela Palma, con dramaturgia e interpretación de Francisco Berríos, propone una experiencia que invita al espectador a involucrarse activamente, construyendo en conjunto situaciones que dialogan con las emociones, la reflexión y la sensibilidad.

Posteriormente, este sábado 28 de marzo, a las 20:00 horas, en el mismo recinto, se presentará la agrupación Umbrales, que llega con todo el ritmo de la música andina, incorporando charangos, saxofón, batería y trompeta. El conjunto ha sido recientemente galardonado por quinta vez con el premio a Mejor Intérprete en el Festival de la Vendimia de Molina 2026, consolidando así su destacada trayectoria.

Desde el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó se trabaja de manera permanente en la generación de espacios de encuentro donde el arte no solo se observa, sino que también se vive, comparte y construye. La invitación es a seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram (culturacopiapo.cl), así como visitar el sitio web www.culturacopiapo.cl para conocer las fechas y lugares de los más de 50 eventos que el programa “Copiapó en Escena” llevará a distintos escenarios de la comuna.