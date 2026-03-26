Obra “La inconmensurable obra de Marta Ugarte Roman”

Escritora argentina Paula Winkler en Chile

Casa de la Memoria Independencia, Residencial 481, Independencia.

Domingo 29 de marzo – 18:30 horas.

A la gorra.

La Biografika Popular presenta esta puesta en escena de teatro popular chileno, inspirada en la vida, pensamiento y legado de la profesora Marta Ugarte y del momento de la historia del pueblo de Chile del cual fue protagonista.

Tras un intenso proceso de investigación, los recuerdos compartidos cariñosamente junto a la familia de Marta Ugarte y la influencia de La biografía escrita por René Calderón Opazo, la Biografika Popular logra montar un sonoro y colorido rompecabezas con los acontecimientos más relevantes y ocurrentes de la vida de Marta, los que permiten conocer y apreciar su legado, su visión de mundo y su aporte a la educación en Chile y Latinoamericana.