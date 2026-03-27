Muestra “Un libro viajero” de Mónica Bengoa

Museo Nacional de Bellas Artes, José Miguel de la Barra 650, Metro Bellas Artes.

Inauguración: martes 31 de marzo – 17:00 horas.

El Museo Nacional de Bellas Artes invita cordialmente a la inauguración de la muestra de la artista chilena Mónica Bengoa: Un libro viajero. [de nueve idas y ochenta y tres vueltas-Tomo I].

Esta propuesta -que se exhibirá en el Centro de Documentación MNBA- tuvo como punto de partida una serie de bordados que la autora envió por correo a distintas personas; quienes respondieron a esta experiencia mediante textos, imágenes, piezas objetuales o registros sonoros y audiovisuales.

De esta manera, Bengoa plantea una reflexión en torno a los vínculos, la observación y los desplazamientos de sentido que surgen a partir de lo cotidiano.

Un libro viajero cuenta con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.