Película “Las catadoras” de Silvio Soldini

Instituto Italiano de Cultura, Triana 843, Metro Salvador.

Jueves 9 de abril – 18:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El Instituto Italiano de Cultura de Santiago, en colaboración con CDI Films, invita al preestreno nacional de Las catadoras (Le assaggiatrici).

La más reciente película del director italiano Silvio Soldini, basada en la novela homónima best seller de Rosella Postorino, está inspirada en el testimonio real de Margot Wölk y es ganadora del Premio Campiello.

La adaptación cinematográfica retoma la historia de las mujeres obligadas a trabajar como catadoras de Hitler, manteniendo en el centro la tensión psicológica y el conflicto moral ya presentes en la novela.