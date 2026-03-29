Charla de astronauta de EEUU

Planetario USACH, Alameda 3349, Metro Estación Central.

Martes 7 de abril – 18:00 horas.

Entradas gratuitas en planetariochile.cl

El astronauta de EE.UU. Michael López-Alegría realizará la charla “Más allá de la Tierra: Oportunidades espaciales para Latinoamérica” el martes 7 de abril, a las 18 horas, en Planetario USACH (Alameda 3349). Esta charla, en español, es organizada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago, Planetario USACH y la Embajada de Estados Unidos en Chile. Entradas gratuitas en planetariochile.cl

Michael López-Alegría participó en seis misiones espaciales y se desempeña como Astronauta Jefe en Axiom Space. Mientras trabajó en la NASA, voló en las misiones de los transbordadores espacial Columbia, Discovery y Endeavour y en la Soyuz TMA-9 (Vostok) como Comandante de la Expedición 14 de la Estación Espacial Internacional.

Comandó la tripulación de la misión Axiom 1, la primera misión privada a la EEI en la historia de la humanidad y posteriormente se desempeñó como comandante de la misión Axiom 3.

Posee récords de la NASA por la mayor cantidad de “caminatas espaciales” (10) y tiempo acumulado en ellas (67 horas 40 minutos), y ha pasado un total de 296 días en el espacio. Fue elegido miembro del Salón de la Fama de Astronautas de EE.UU. en el año 2020.

López-Alegría es expresidente de la Federación de Vuelos Espaciales Comerciales, donde fue portavoz, líder de opinión y defensor ante el Congreso de EE.UU. y las agencias ejecutivas pertinentes de políticas públicas en nombre de la industria de vuelos espaciales comerciales. Formó parte de varios directorios asesores y comités de organizaciones públicas y privadas, incluyendo el Comité de Exploración Humana y Operaciones del Consejo Asesor de la NASA. Entre otros cargos, López-Alegría es expresidente de la Asociación de Exploradores Espaciales EE.UU., una organización profesional y educativa formada por astronautas.

Aviador naval y piloto de pruebas de ingeniería, obtuvo una licenciatura en ingeniería de sistemas en la Academia Naval de los Estados Unidos y una maestría en ingeniería aeronáutica de la Escuela de Posgrado Naval. López-Alegría nació en Madrid, España, y emigró a los Estados Unidos con su familia cuando era niño.