Ciclo “Martes de Cine” en Valdivia

Teatro Regional Cervantes, Chacabuco 210, Valdivia.

31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 30 de junio, 28 de julio y 25 de agosto.

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El próximo 31 de marzo se inicia la primera de seis jornadas del ciclo gratuito Martes de Cine. En una alianza con la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos, la muestra se realizará en el Teatro Regional Cervantes el último martes de cada mes entre marzo y agosto.

Cada jornada incluye tres funciones diferenciadas por rango etario y temáticas de interés, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad mediante el séptimo arte:

A las 11:00 horas Cine Infantil; 14:15 horas Cine Chileno / Inclusivo y a las 19:00 horas la muestra con lo mejor del pasado 32º FICValdivia.

La asistencia a la muestra de cine infantil se realiza únicamente vía inscripción previa. La entrada para Cine Chileno e Inclusivo es liberada y se invita a delegaciones de enseñanza media, personas mayores y/o agrupaciones sociales a participar también inscribiéndose en el sitio www.cpcv.cl. La asistencia individual es de libre acceso al igual que para la sesión de cierre de las 19:00 horas. Para consultas te invitamos a escribir a valdiviaciudadcine@cpcv.cl.

“Estamos muy felices de concretar esta nueva alianza junto a la Asociación Patrimonial ya que nos permite darle continuidad a este ciclo que cumple 11 años de cine y mediación para todas las edades. La programación es pensada para que cada rango etario disfrute con lo mejor del cine chileno e internacional en pantalla grande y en un teatro como el Cervantes, un espacio maravilloso que permite que más gente acceda a esta iniciativa gratuita”, señala Guillermo Olivares, Jefe de Programación del CPCV/FICValdivia.

“Como Asociación Patrimonial Cultural (APC) y Teatro Regional Cervantes, estamos muy contentos de recibir este ciclo de cine e invitamos a la comunidad a ser partícipes. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el acceso gratuito a la cultura en un espacio patrimonial emblemático de la región”, diho Juan Vásquez, Director Ejecutivo de la APC.

Cada jornada comienza a las 11:00 horas con una franja dedicada exclusivamente a públicos infantiles y adolescentes. Esta sección contempla la exhibición de cortometrajes nacionales e internacionales con contenidos seleccionados según la etapa de desarrollo, abarcando desde la primera infancia hasta el segundo ciclo básico. La participación en este bloque está abierta a establecimientos educacionales mediante la inscripción previa de cursos o delegaciones, la inscripción es a través de cpcv.cl.

A las 14:15 horas, el programa se enfoca en la reflexión y el diálogo con dos ciclos de cine-foro que incluyen conversatorios post-visionado. De marzo a mayo, el Ciclo de Cine Chileno presentará largometrajes que formaron parte de la Selección Oficial de FICValdivia, destacando historias de jóvenes autores que reflejan la identidad del país.

Posteriormente, de junio a agosto, se dará paso al Cine Chileno Inclusivo, con documentales sobre hitos políticos y sociales adaptados sensorialmente con audiodescripción, subtítulos y lengua de señas. Para este bloque nuevamente contamos con la alianza junto a Miradoc Butaca Liberada, programa de la Corporación Chilena del Documental CCDoc quienes facilitan y gestionan la exhibición de estos largometrajes. El espacio busca fomentar el encuentro intergeneracional entre personas mayores y estudiantes, además de fortalecer el vínculo con la comunidad local con discapacidad visual y auditiva.

Finalmente, el ciclo cierra a las 19:00 horas con la Muestra FICValdivia, una invitación abierta a la comunidad general para disfrutar de una selección especial del 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia. Esta franja reúne obras destacadas de Europa, Asia, Latinoamérica y el Caribe, permitiendo que el público local acceda a lo mejor de la cinematografía mundial contemporánea en un formato cercano y participativo.

El ciclo gratuito Martes de Cine, es parte de las actividades anuales del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia y es posible gracias al financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras de Larga Trayectoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.