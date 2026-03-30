Documental “La vida que vendrá”

Estreno en cine: 7 de mayo.

Gracias al programa de distribución Miradoc Estrenos, llega a salas de cine un documental escrito y dirigido por la cineasta chilena Karin Cuyul —reconocida por Historia de mi nombre (2019)— que compila un valioso e inédito material de archivo sobre las manifestaciones colectivas más masivas y recordadas de estos últimos 50 años de historia nacional.

Bajo la producción de Pequén Producciones (Chile) e Invasión Cine (Colombia), la película utiliza registros a color nunca antes vistos para resignificar las movilizaciones sociales, rompiendo con la estética tradicional de la memoria audiovisual “en blanco y negro” para ofrecer una mirada lúcida sobre procesos complejos que suelen ser recordados con pesimismo.

Por medio de archivos audiovisuales recopilados tanto en Chile como en el extranjero, la película reune grabaciones amateur, archivos oficiales y recuerdos inconclusos de un país cuya historia política pareciera estar marcada por la algarabía, el desencanto y el permanente impulso de registrar dichos espacios de fervor colectivo, en un presente socio-político en donde resulta inevitable realizar paralelos y matices con el pasado.