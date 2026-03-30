Muestra “Chile Precolombino, ilustraciones de José Pérez de Arce”

Museo Andino, Viña Santa Rita, Camino Padre Hurtado 0695, Alto Jahuel, Buin.

Martes a domingo – 10:30 a 17:00 horas.

Gratis.

La muestra reúne una selección de dibujos provenientes de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino, obras de la colección personal de José Pérez de Arce y registros audiovisuales que reflejan su trabajo en áreas como la ilustración, la música y la museografía.

La exhibición presenta un recorrido por décadas de investigación y creación visual dedicadas al estudio de las culturas originarias de Chile y América. A través de ilustraciones basadas en evidencia arqueológica, etnográfica y musical, el artista desarrolla un lenguaje propio que permite imaginar cómo vivieron, se movieron y se expresaron las comunidades del pasado.

Las obras presentadas ofrecen una mirada rigurosa y a la vez sensible, acercando al público a los rostros, prácticas y paisajes del mundo precolombino, y proponiendo nuevas formas de interpretar las colecciones patrimoniales.

La muestra invita a observar el pasado con atención, activar la memoria y reflexionar sobre la vigencia de las culturas originarias en la actualidad.