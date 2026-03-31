Ciclo de cantautores con García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

Teatro Camilo Henríquez, Amunátegui 31, Metro La Moneda.

1 de abril al 16 de diciembre.

Entradas AQUÍ.

Algunos de los principales cantautores de la música chilena en formato íntimo en la céntrica sala del Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31), con capacidad para 200 personas. Un ciclo de conciertos a cargo de Témpera Producciones que abrirá Manuel García este 1 de abril (entradas agotadas).

Luego el 26 de abril estará Valeria Castro, una de las voces más destacadas de la escena española reciente, con dos nominaciones al Goya y en tres al Latin Grammy, regresa a Santiago para presentar su segundo disco “El Cuerpo después de todo”(2025).

También estarán Chinoy (20 mayo), Magdalena Matthey (27 mayo), Eduardo Gatti (24 junio), Fernando Ubiergo (1 de julio) y Tata Barahona (30 septiembre) seguidos por la joven cantautora Brisalia (4 de octubre), que prepara su primer disco de la mano de Manuel García, y El Mulu (16 de diciembre).