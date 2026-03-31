Concurso de poesía Yosuke Kuramochi

Hasta el 3 de junio.

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La apuesta de Ediciones Universidad Católica de Temuco invita a escritores desde La Araucanía hasta Magallanes y la Antártica Chilena a enviar sus propuestas poéticas antes del 3 de junio. El premio consiste en la publicación del manuscrito.

La poesía ha sido el orgullo cultural de este país y su escritura se dispersa por todo el territorio. No obstante, los y las poetas continúan buscando espacios donde circular sus obras y consolidar sus imaginarios. No se trata solo de publicar libros, sino de sostener una tradición cultural que forma parte de la identidad nacional, dando voz a territorios que históricamente han quedado al margen de los circuitos culturales.

En ese contexto, la Colección de Poesía Yosuke Kuramochi, impulsada por Ediciones Universidad Católica de Temuco en la ciudad de Temuco, abre nuevamente su convocatoria, extendiendo su plazo de postulación hasta principios de junio. La iniciativa busca consolidarse como una de las pocas plataformas editoriales dedicadas a dar espacio a la poesía desde las universidades.

Para Claudia Campos, directora de Ediciones UCT, la convocatoria es una oportunidad real “en un ecosistema donde publicar suele depender de redes o recursos económicos, instancias como esta permiten que nuevas voces y trayectorias menos visibles puedan tener una oportunidad”.

Cómo participar

Tras una primera experiencia que decantó en la publicación de cuatro poemarios, la convocatoria 2026 ahora está dirigida a poetas de todo el sur de Chile, desde La Araucanía hasta Magallanes y la Antártica Chilena.

Podrán postular autoras y autores mayores de 18 años que acrediten al menos un año de residencia en cualquier región del sur, y cada participante podrá presentar una única obra original, inédita, en castellano, firmada con pseudónimo y no postulada simultáneamente a otros concursos.

Tras el cierre del proceso, el jurado dirimirá en la selección de dos propuestas, las cuales serán posteriormente editadas y publicadas por la editorial. Martín Mège, escritor y parte del equipo de Ediciones UCT, expresó que “la convocatoria, además, funciona como un levantamiento de los proyectos poéticos del sur de Chile, para darles el lugar que se merecen en el discurso literario nacional”.

Un homenaje a la poesía

El proyecto rinde homenaje a Yosuke Kuramochi Obreque (1937-1997), quien fuera poeta y académico de la UCT. Su figura quedó profundamente vinculada al sur y a su vasta tradición poética. Oriundo de Temuco, hijo de madre chilena y de padre japonés, Kuramochi fue una inquieta mezcla que investigó al pueblo mapuche y desplegó una propuesta que logró llevar al papel el imaginario del territorio.

En su primera convocatoria, la colección recibió 47 poemarios provenientes de distintas comunas de la región de La Araucanía. La cifra da cuenta de un interés real, pero también revela un potencial de crecimiento, especialmente en zonas más extremas como Aysén o Magallanes, donde las oportunidades de publicación son aún más escasas.

A ello se suma el rol de las universidades como actores relevantes en la defensa de la cultura. “Iniciativas como la Colección Yosuke Kuramochi evidencian cómo las editoriales universitarias pueden ir más allá de la publicación académica, abriendo espacio a la creación literaria y contribuyendo a descentralizar la producción cultural en Chile”, agregó Campos.