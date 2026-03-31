Mac DeMarco en Teatro Caupolicán

Teatro Caupolicán, San Diego 850, Santiago.

Sábado 18 de abril – 21:00 horas.

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Mac DeMarco, una de las figuras más influyentes del indie, regresa el próximo 18 de abril de 2026 con un show fijado en el Teatro Caupolicán. Este reencuentro con el público chileno se concretará tras SIETE años desde su última visita.

El músico canadiense ha construido una carrera sólida en la escena internacional, desde su debut con Rock and Roll Night Club (2012) y el aclamado 2 ese mismo año, y a lo largo de los años ha sabido evolucionar sin perder su esencia, conquistando a miles de fans en todo el mundo con algunos de sus discos como Salad Days (2014), This Old Dog (2017) y Here Comes the Cowboy (2019), trabajos que combinan influencias del rock psicodélico, soft rock y pop de los años setenta.

En 2023 DeMarco sorprendió con el lanzamiento de Five Easy Hot Dogs, un disco instrumental grabado durante un viaje por carretera que lo llevó por distintas ciudades de Norteamérica. Meses después volvió con One Wayne G, un monumental trabajo de más de ocho horas de duración que recopila 199 canciones grabadas entre 2018 y 2023.

Dueño de un sonido nostálgico y una puesta en escena que mezcla desenfado con virtuosismo, Mac DeMarco recientemente ha confirmado un nuevo disco que aparecerá el próximo 22 de agosto, y del que ya se puede escuchar su primer single titulado Home.

Mac ha cultivado una relación especial con su audiencia chilena, que ha seguido fielmente, por lo que su concierto en el Teatro Caupolicán será uno de los shows imperdibles del próximo año.