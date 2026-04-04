Presentación del libro “Los secretos de los números” de Andrés Navas

Sala Newton, Planetario USACH, Alameda 3349, Metro Estación Central.

Jueves 9 de abril – 19:30 horas.

El destacado matemático, académico del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación (DMCC) de la Universidad de Santiago de Chile, Andrés Navas, presentará su nuevo libro “Los secretos de los números”, una obra que propone un recorrido fascinante por el universo numérico desde una perspectiva cultural, cercana y profundamente humana.

El libro reúne 34 historias en torno a distintos números, nacidas a partir de una experiencia del autor en el Festival Puerto de Ideas. “Son relatos de todo tipo: matemáticos, culturales e incluso personales”, explica Navas, destacando que cada capítulo puede leerse de manera independiente.

Lejos de una mirada tradicional, la publicación busca ampliar el acceso a las matemáticas y acercarlas a nuevas audiencias. “Es un libro que conecta el mundo de la matemática con la cultura general, y también invita a quienes están fuera de este ámbito a descubrirlo de una manera diferente”, señala el académico.

La actividad incluirá además el sorteo de un ejemplar autografiado por el autor, incentivando la participación del público en esta instancia de divulgación matemática.

“Los secretos de los números” está dirigido a público general y propone una lectura que demuestra que, detrás de cada número, hay una historia por descubrir.