Carnaval del comic en Lo Barnechea
Carnaval del comic en Lo Barnechea
- Centro Cultural El Tranque, Avda. El Tranque 10.300, Lo Barnechea.
- 18 y 19 de abril – 11:00 a 18:00 horas.
Este año tiene como tema central la era dorada del cómic y la historieta chilena, con tres grandes representantes: Doctor Mortis, Barrabases y Mampato.
El Carnaval se desarrollará durante dos días (sábado 18 y domingo 19 de abril) y contará con variadas experiencias culturales, tales como presentaciones de libros, talleres para niños y jóvenes, ilustración en vivo, caricaturistas, juegos de mesa, charlas, conversatorios, cosplayers, tiendas y comiquerías especializadas.
Además será la presentación de “Pokémon sinfónico”, donde se orquestarán los temas del juego que celebra 30 años desde su aparición en 1996.
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