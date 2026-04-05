Carnaval del comic en Lo Barnechea

Centro Cultural El Tranque, Avda. El Tranque 10.300, Lo Barnechea.

18 y 19 de abril – 11:00 a 18:00 horas.

Este año tiene como tema central la era dorada del cómic y la historieta chilena, con tres grandes representantes: Doctor Mortis, Barrabases y Mampato.

El Carnaval se desarrollará durante dos días (sábado 18 y domingo 19 de abril) y contará con variadas experiencias culturales, tales como presentaciones de libros, talleres para niños y jóvenes, ilustración en vivo, caricaturistas, juegos de mesa, charlas, conversatorios, cosplayers, tiendas y comiquerías especializadas.

Además será la presentación de “Pokémon sinfónico”, donde se orquestarán los temas del juego que celebra 30 años desde su aparición en 1996.