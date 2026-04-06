GAM celebra a Gabriela Mistral con música y literatura

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

7 y 11 de abril.

Como ya es tradición, GAM celebra cada 7 de abril el cumpleaños de Gabriela Mistral. Este año, se realizará una lectura ciudadana abierta a toda la comunidad y un concierto de música clásica para rendirle honores a la Premio Nobel que nació hace 137 años.

Durante el Día Nacional, se llevará a cabo la lectura ciudadana “Celebremos a Gabriela”, con tres horas ininterrumpidas para leer obras fundamentales de su trayectoria: Desolación (1922), Ternura (1924) y Tala (1938).

Esta iniciativa se suma a las lecturas maratónicas realizadas en 2025 desarrolladas en el contexto de los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura, y que confirmaron un formato que busca releer a la autora y dar cuenta de su vigencia.

Para esta nueva versión, se abrirá la convocatoria a colegios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y a todas las personas interesadas en ser parte de esta experiencia colectiva, que celebra la lectura como un acto comunitario y profundamente humano. La actividad se realizará el martes 7 de abril en BiblioGAM a partir de las 15 h y las inscripciones son gratuitas en gam.cl.

Como un tributo a la poeta, el 11 de abril se realizará el concierto de “Gabriela, un canto sobre la infancia en textos de Gabriela Mistral”, un espectáculo musical que une poesía, canto lírico, piano y escena para llevarnos a reflexionar acerca de la niñez y la maternidad.

El dúo penquista, conformado por la soprano Natalia Vilches y el pianista Simón Morgado, llevarán al público a un viaje musicalizado con un repertorio que considera poemas de la escritora y composiciones propias.

Se trata de una propuesta que ha recorrido diversos escenarios y que ha destacado por la calidad de la música y de la interpretación y por su puesta en escena.

“El público verá un concierto de canto lírico y piano diferente a los habituales, en donde se encuentran la tradición del Lied con el teatro. Una propuesta que se sirve de métodos actuales para potenciar el mensaje poético-musical. Así, por ejemplo, quienes han criado o colaborado en el cuidado de menores, se transportarán al difícil y hermoso momento de ver crecer a los niños, a las mil técnicas para hacerlos dormir, a los sueños que hay sobre ellos, al dolor de la partida, etc.”, cuentan los artistas.

Lectura ciudadana

7 Abr

Ma — 15 a 18 h

Inscripciones aquí

Gabriela, un canto sobre la infancia en textos de Gabriela Mistral

11 Abr

Sá — 19 h

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