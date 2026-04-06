Obra “Rosalyn, el amor es un thriller”

Centro Cultural San Ginés, Mallinkrodt 112, Barrio Bellavista, Providencia.

Del 10 al 25 de abril.

Jueves y viernes, 20:30 horas, sábados, 19:30 horas.

Entradas AQUÍ.

La obra del dramaturgo italiano Edoardo Erba es un apasionante thriller psicológico teñido de comedia negra, protagonizado por María Olga Matte y Alessandra Guerzoni, dirigido por Bárbara Ruiz Tagle.

Éxito de taquilla en Europa por más de una década, su autor es uno los más prolíficos, interesantes, exitosos y versátiles de la escena italiana contemporánea, pero aún desconocido en Chile.

Se trata de una obra contemporánea sobre el deseo, la culpa y la verdad, que fusiona brillantemente la precisión e intriga del interrogatorio policial con la potencia emocional del drama psicológico, el humor ácido de la comedia negra y el ritmo envolvente del montaje cinematográfico.

Una fenomenal cacería del asesino, llena de vuelcos inesperados y sostenida por una escritura vertiginosa, que atrapa al público desde la primera escena, haciéndolo participe activo de la solución del enigma y conduciéndolo hacia un final impredecible y revelador.

Un juego de roles, frenético y cautivador, que se vuelve espejismo del alma humana y de las contradicciones del mundo contemporáneo, al conectar con las tensiones morales, sociales, existenciales y emocionales de nuestro tiempo y al develar los claroscuros de las relaciones humanas y de la verdadera naturaleza del ser.

“Una lección de dramaturgia moderna: dos mujeres, un abismo”, escribió el Corriere Della Sera.

Argumento

En la obra, Esther O’Sullivan, una exitosa escritora estadounidense, responde a un interrogatorio policial del que solo oímos sus respuestas, enigmáticas y fragmentadas. Para defenderse de la acusación de un homicidio ocurrido años atrás, revive la historia de su encuentro con Rosalyn, una humilde trabajadora, que conoció durante la presentación de su libro titulado “La verdadera naturaleza del ser”.

Rosalyn le había confesado su relación clandestina con Ben, un hombre mentiroso y manipulador que la sometía a violencia física y psicológica. Esther, horrorizada, la había instado a reaccionar. De lo que sucedió después y de la impredecible metamorfosis de Rosalyn, Esther preferiría no hablar…

En un fenomenal juego de intriga y suspenso, entre los vertiginosos flashbacks que recrean los hechos del pasado y el apremiante presente del interrogatorio, personajes y espectadores comparten una cacería del asesino, apasionante y enigmática. Por mientras, también intentan resolver otro misterio aún más profundo del cual pende la vida de ambas mujeres.

Una atmósfera de tensión íntima, con destellos de humor negro, amplifica la humanidad del relato. Los recuerdos oscilan entre sueños, confesiones, tensiones psicológicas y vuelcos inesperados, para dar paso a la verdad que se revela como un espejo roto: fragmentaria, parcial, subjetiva, perturbadora, profundamente humana.

Lo que comienza como una irónica cita al thriller psicológico de autor, se convierte en un trepidante viaje introspectivo hacia la conciencia y la identidad, la culpa y la verdad, donde toda certeza es puesta en crisis y el espectador se vuelve inquisidor de sus propias verdades y valores.

FICHA ARTÍSTICA:

Dramaturgia: Edoardo Erba Traducción: Alessandra Guerzoni

Dirección: Bárbara Ruiz-Tagle

Elenco: María Olga Matte Lira y Alessandra Guerzoni

Asistencia de dirección: Ángeles Rivero

Diseño de escenografía e iluminación: Rocío Hernández Diseño universo sonoro: Cristian Mascaró

Diseño visuales: Alex Waxghotn

Diseño gráficas: Juan Andrés Rivera

Diseño de maquillaje, efectos especiales y hairstyling: Jessica Baeza Garay

Comunicaciones y prensa: Claudia Palominos / RRSS: Roberto Pavez

Teaser y registro audiovisual: Kike Enrique Farías; Fotos y backstage: Mauricio Almazabal / Phototrips; Estudio y Locación: Marcelo Contreras / Photo Experience

Producción ejecutiva: Alessandra Guerzoni y María Olga Matte; Producción asociada: Guillermo Larraín / Chile Capital; Coproducción: Finis Terrae; Producción general y en terreno: Mauricio Bustos

SOBRE ROSALYN

“Una obra que combina crudeza y ternura, capaz de golpear y conmover en un mismo gesto”. L’internazionale

“Un policial psicológico que, entre un asesinato y una risa, mantiene al público en vilo y demuestra cuán frágil es la sociedad de las apariencias” . Livia Grossi

“Un road movie de sabor exquisitamente desencantado, mordaz e íntimo; un relato a dos voces que recuerda a Thelma & Louise,

al explorar la psicología de dos personajes tan fascinantes y complejos como Esther y Rosalyn” . Tiberia de Matteis, Il Tempo

“Una comedia negra en clave de policiaco, brillantemente escrita por Edoardo Erba con un lenguaje moderno y fresco. ROSALYN es ligera y divertida, pero concebida y estructurada para provocar una reflexión profunda” . Milanoteatri.it