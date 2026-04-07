Lanzamiento del libro y del corto documental “La belleza y la furia”

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.

Viernes 10 de abril – 19:00 horas.

En el marco de la celebración de los 25 años de Matucana 100, Arturo Duclos lanzará su publicación La belleza y la furia que contó con la colaboración de destacados autores: Dermis León, Ricardo Loebell, Rita Ferrer y Cuauhtémoc Medina.

Junto al libro se presentará un corto documental dirigido por el artista sobre la misma exposición. La publicación y el documental han sido realizados gracias a la generosa colaboración del Centro Cultural Matucana 100, amigos, coleccionistas y galerías de arte, que han participado con entusiasmo en este proyecto.

Tanto el libro como el documental La belleza y la furia abordan el concepto de la misma exhibición, basada en secciones de color y constituyen un registro exhaustivo del proyecto original, donde conviven los relatos sobre historia, biografía y archivos que trabaja el artista. Explorando lenguajes editoriales y audiovisuales que se han proyectado directamente desde la exposición y trasladado a estos formatos de registro y distribución.

En la producción del proyecto han participado numerosas personas, bajo la coordinación y producción de Dominique Martel: el curador Gerardo Mosquera, el artista Eduardo Vilches, Premio Nacional de arte, el fotógrafo Jorge Brantmayer, la diseñadora Fernanda Urrutia, la montajista María Teresa Viera Gallo, el compositor Domingo Duclos y los autores de los estudios sobre la obra de Duclos, Dermis León, Ricardo Loebell, Rita Ferrer y Cuauhtémoc Medina.

“La publicación del libro La belleza y la furia cobra un especial sentido hoy para mí porque recoge mas de cuarenta años de trayectoria, y registra una producción antológica sobre mis obras, que mirada en perspectiva recoge una visión histórica de nuestro país. Historia que atraviesa mi biografía y la biografía nacional”, afirma el artista.

“En esta dimensión se abordan aspectos que narran desde la alegoría, eventos políticos, sociales y culturales que nacieron sumergidos dentro de los discursos artísticos hegemónicos, y fueron mis influencias tempranas desde la Escena de avanzada. Es por ello que pensar la historia nacional desde las imágenes, adquiere una dimensión de antología. Al antologar la memoria de una obra de creación y junto a la de un país, he podido asistir al abismo del odio y de la intolerancia. Lejos de la nostalgia, me he dado cuenta de que en esta reconstrucción de ‘mi historia nacional’, nuestra historia, el trabajo del arte viene a imaginar las nuevas maneras de pensar esta historia, para llenar los vacíos donde acechan los fantasmas del pasado que vuelven a surgir en la construcción de nuestro futuro”.

Con ensayos de León, Loebell, Ferrer y Medina, diseccionados como las propias obras de Duclos en este libro, el lector asiste a un ejercicio “frankensteriano, que viene a reconstruir en una visión post romanticista estos lúcidos atisbos de belleza y poética en un momento cuando ya más cuesta alcanzarla”.