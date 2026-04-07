Serie documental “Memoria Férrea: historias y vidas en torno al tren”

Canal 9 Bío Bío TV

Todos los martes – 22:15 horas.

Se trata de una serie de cuatro capítulos que recorre territorios de las regiones del Biobío y Ñuble, poniendo en el centro las memorias, experiencias y transformaciones sociales vinculadas al tren.

Recorre Penco, Concepción, Coelemu y Ranguelmo a través de los vestigios del ferrocarril y las memorias que aún permanecen en sus comunidades. A partir de relatos íntimos y voces locales, reconstruye el tejido social que se formó en torno al tren, abordando también los impactos de su desaparición.

La serie reúne testimonios de antiguos trabajadores, venteras, artistas, vecinos y académicos, proponiendo una mirada sobre la identidad local, el patrimonio y el futuro del tren en Chile.