Obra “Las Inocentes” en Teatro Sidarte

Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.

8 al 18 de abril – 19:30 horas.

Entradas disponibles en AQUÍ. Sistema “Paga lo que puedas”: $4.000, $6.000 y $8.000 / Jueves popular: $3.000

Un grupo de mujeres, cansadas de cargar con siglos de silenciosas injusticias, deciden torcer el destino con sus propias manos.

En medio de la denominada Revuelta de la Chaucha sus vidas se entrelazan en una conspiración que busca derribar al presidente Gabriel González Videla, traidor de las causas que prometió defender, mientras avanzan hacia el acto que podría cambiar la historia, las protagonistas se debaten entre la justicia, el honor y el amor.

En ese cruce y tensión de afectos y convicciones se revela la humanidad profunda que late en quienes se atreven a desafiar el orden establecido.

“Las Inocentes o el país donde los volcanes pueden ser tiernos” es el montaje que estrenará el Colectivo La Retórica Teatro el miércoles 8 de abril en el Teatro Sidarte, en el barrio Bellavista, con funciones hasta el sábado 18. Esta versión libre de “Los justos” de Albert Camus, aborda la problemática de los sacrificios personales y la responsabilidad moral que emergen al abrazar una causa o un ideario político-social.

La invisibilización de la mujer ha conseguido avances significativos, pero sus efectos continúan presentes. “Las Inocentes” plantea un diálogo urgente sobre la acción colectiva, la responsabilidad ética y los costos personales de sostener una convicción. Para sus integrantes, revisitar el pasado desde estas experiencias permite observar con claridad en qué hemos avanzado y qué estructuras continúan resistiéndose al cambio.

“El valor de esta propuesta radica en imaginar y ficcionar la responsabilidad de ejecutar la acción política extrema. ¿Qué tan extremas pueden ser un grupo de activistas chilenas de fines de la década del cincuenta del siglo veinte? ¿Cómo se cruzan los prejuicios, los ideales y los roles asignados a una mujer hasta hoy? ¿Realmente nos atrevemos a imaginar “Los Justos”, de Camus, con roles femeninos?”, cuestiona su dramaturgo, Cristian Ruiz.

En tanto, su director, Alfredo Becerra (Teatro Tryo Banda), sostiene que “Las Inocentes” aborda una temática “que nunca pierde vigencia: el abuso de poder y la necesidad de rebelarnos frente a la injusticia. Es la eterna dialéctica de la humanidad, aún marcada por la seducción del poder, el autoritarismo y el individualismo. Desde el teatro, proponemos una mirada crítica que dialoga con problemáticas actuales —recursos, petróleo, hegemonías— y que sigue interpelando nuestras dudas y resistencias”.

El Colectivo La Retórica Teatro se originó en el proceso de egreso de la Escuela de Teatro Popular de Recoleta generación 2022/23. Está conformado por intérpretes y creadores provenientes del teatro, la performance, la música y la danza, lo que les permite trabajar desde un enfoque diverso y transdisciplinar.

Los dispositivos escénicos están diseñados para permitir un libre desplazamiento dentro de cada escena, favoreciendo la construcción de un espacio vivo, dinámico y en constante transformación. Esta movilidad no es únicamente un recurso estético: dialoga directamente con la narrativa que ponen en escena, y “responde a nuestra convicción de que el teatro debe poder habitar diferentes realidades y territorios.

Esta estructura escenográfica flexible, modular y transportable, se relaciona con nuestro objetivo mayor: consolidarnos como un colectivo itinerante, capaz de circular con libertad y de llevar la obra a comunidades diversas. Ser itinerantes es, para nosotras, una forma de encarnar el espíritu de Las Inocentes: mujeres que fueron y siguen siendo constructoras de mundos posibles, desplazándose para abrir caminos, articular redes y cuestionar estructuras de poder”, sostiene el elenco.

Ficha artística

Dramaturgia: Cristian Ruiz Gutiérrez | Dirección: Alfredo Becerra | Asistente dirección: Óscar Berbelagua González | Producción: Leslie Ceas Durán | Diseño sonoro: Matías Araya Ceas | Diseño integral: Cristian Mayorga Mayorga | Coreógrafo: Rodrigo Arévalo Vera | Intérpretes: Leslie Ceas Durán, Luis Araya Tenorio, Natalia Barra Aguirre, Vanessa Salas Pando, Catalina Carvacho Calbacho | Realizadores técnicos: Cristian Mayorga Mayorga, Óscar Berbelagua González | Community manager: Vanessa Salas | Duración: 75min. |IG: @retorica.teatro