Ceremonia de la Luz en Cementerios Parque de Sendero

Cementerios Parque de Sendero de Arica, Iquique, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, San Antonio, Maipú, San Bernardo, Rancagua, Concepción y Temuco, así como Cementerio Jardín Sacramental Balmaceda de San Bernardo.

Sábado 11 de abril – 18:00 horas.

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Este sábado 11 de abril se realizará una nueva edición de la Ceremonia de la Luz, evento con más de una década de historia, que busca mantener viva la memoria de quienes ya partieron. Esta instancia se ha transformado en una tradición para muchas familias, que año a año se reúnen para homenajear y reconectar con sus seres queridos.

El encuentro, organizado por el cementerio parque Sendero, se llevará a cabo a las 18:00 horas de manera simultánea en sus 11 puntos a nivel nacional, incluyendo Arica, Iquique, Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, San Antonio, Maipú, San Bernardo, Rancagua, Concepción y Temuco. Además, se suma el Cementerio Jardín Sacramental Balmaceda, ubicado en San Bernardo.

Durante la jornada, se espera la participación de más de 8 mil personas, quienes vivirán un emotivo encuentro que incluirá música en vivo, la proyección de fotografías de sus seres queridos en pantallas de gran formato y un homenaje marcado por la luz de las velas.

“Sabemos que para muchas familias este día es profundamente significativo, es una oportunidad para reencontrarse y homenajear a quienes ya partieron, pero siguen presentes en sus vidas. Nos conmueve ver cómo año a año, más personas se suman a este espacio de memoria. Como Sendero, cuidamos cada detalle para que esta experiencia sea realmente única y esté a la altura de ese vínculo que trasciende el tiempo.”, comentó Diego Pascual, Gerente Comercial de Sendero.

Entre los espectáculos musicales, en Sendero Maipú se presentará el Coro de Niños y Adolescentes dirigido por Sergio Járlaz, una agrupación que ha destacado en reconocidos programas de talento, cautivando al público con su calidad vocal y puesta en escena.