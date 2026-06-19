Prevención de cáncer gástrico en Chile: una conversación con Arnoldo Riquelme

Chile tiene una de las tasas de mortalidad por cáncer gástrico más altas del mundo. La mayoría se diagnostica tarde, cuando la sobrevida ya es baja. ¿Por qué nos pasa esto y, sobre todo, qué se puede hacer?

En este episodio conversamos con el Dr. Arnoldo Riquelme, gastroenterólogo, profesor titular de la Universidad Católica y coordinador de investigación del CECAN. Past presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y recientemente distinguido como el primer chileno “Maestro” de la Organización Mundial de Gastroenterología.

Hablamos del rol del Helicobacter Pylori, y del piloto que lidera junto al MINSAL en el Hospital de Molina: un examen de sangre que detecta el riesgo a tiempo, descongestiona las listas de espera para endoscopía y que ya logró reducir la letalidad del cáncer gástrico del 11% al 3%.