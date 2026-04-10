Presentación de “Dónde puedo dejarlo” de Alejandra Costamagna

Centro Cultural de España, Av. Providencia, 927, Providencia.

Martes 14 de abril – 19:30 horas.

En la ocasión, la autora conversará con las escritoras Alia Trabucco Zerán y Juana Inés Casas.

En el Santiago de finales de los ochenta, Mara desaparece sin previo aviso de la vida de Manuela. La autora entrelaza memoria, imaginación y pequeños documentos (glosas, definiciones, postales) para explorar cómo la ausencia reescribe la identidad y el tiempo.

Reseñas

«A partir de una narración inquietantemente especular, Dónde puedo dejarlo demuestra hasta qué punto el corazón de la Historia late no en el foco de la explosión sino en sus esquirlas más inesperadas. Una extraordinaria apología de la amistad en tanto conspiración» (María Sonia Cristoff).

«Hay en la escritura de Costamagna una belleza quebradiza que no huye del espanto y se interna en la mudez de los gestos, en lo que queda fuera del contorno de las palabras, como si la literatura fuese un arte bordado por susurros» (Álvaro Bisama).

«Alejandra Costamagna va cosiendo un hilo de temporalidad rota en el que los episodios del pasado y los del presente se entrelazan para conformar un tejido común» (Zenda).

«Los personajes de Costamagna poseen el aire de verdad que provoca esa famosa y placentera confusión, el milagro genuino de la literatura: lo que pasa cuando la vida parece estar en el lado del libro; cuando los personajes parecen tan reales que durante un largo y valioso segundo nos volvemos nosotros, con el libro en las manos, menos reales» (Alejandro Zambra).