Ciclo de conversaciones de Ascanio Cavallo con Premios Nacionales en el Centro para las Artes Zoco

Centro para las Artes Zoco, Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea, piso -2 (Local 30).

Inicio: miércoles 15 de abril – 19:30 horas (Mónica Rubio).

Entrada AQUÍ.

Desde la inmensidad del cosmos hasta los laberintos de la memoria, el Centro para las Artes Zoco se convertirá esta temporada en el escenario de un encuentro esencial con el pensamiento chileno contemporáneo.

A través de su nuevo ciclo de Premios Nacionales, “Pensar y conversar con quienes iluminan el conocimiento”, el espacio de Lo Barnechea apuesta por un formato que despoja al saber de su rigidez académica para transformarlo en una experiencia compartida y profundamente humana. Conducido por la mirada incisiva de Ascanio Cavallo —Premio Nacional de Periodismo 2021—, este recorrido por siete trayectorias fundamentales invita al público a un diálogo donde la reflexión recupera, finalmente, su tiempo y su lugar.

“En Zoco venimos construyendo una programación donde el teatro y la música no son aislados, sino parte de una experiencia cultural más amplia. Este ciclo de conversaciones viene a abrir ese espacio: el de las ideas, el pensamiento, el encuentro con quienes han marcado la manera en que entendemos el país”, comenta Javier Chamas, director ejecutivo del Centro para las Artes Zoco.

“Se conecta de forma muy natural con el Taller de Actualidad que Matías del Río impulsa desde el año pasado, porque ambos proponen lo mismo: detenernos, escuchar y pensar en comunidad. En un tiempo de consumo rápido, creemos que ese tiempo compartido tiene un valor cultural enorme”, agrega.

Astrofísica y escultor

El puntapié inicial del ciclo será el próximo miércoles 15 de abril, a las 19:30 horas, con la presencia de Mónica Rubio. La astrofísica y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021, reconocida mundialmente por sus investigaciones pioneras sobre la formación de las estrellas y el medio interestelar, fue la primera chilena en presidir una división de la Unión Astronómica Internacional.

Doctora por la Universidad de París VII y profesora titular de la Universidad de Chile, Rubio ha dedicado su vida a desentrañar los laboratorios donde nace la materia cósmica. Una labor que este abril bajará a la tierra en una conversación íntima con Ascanio Cavallo sobre los misterios que aún nos inquietan al mirar el cielo.

La temporada continuará el martes 5 de mayo con el escultor Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes Plásticas 2021. Con una trayectoria de más de medio siglo, Gazitúa es considerado un embajador de la materia chilena, transformando hierro forjado, madera y piedra en más de cincuenta obras monumentales en espacios públicos de todo el mundo.

Formado originalmente en Filosofía en la Universidad Católica y especializado en Escultura en la St. Martin’s School of Art de Londres, el artista reflexionará sobre cómo el pensamiento se vuelve forma y la escultura en un lenguaje que une el paisaje con la cultura.

De las ciencias a la literatura

El pulso de la vida y la salud será el tema central del encuentro del martes 16 de junio junto a Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022. Químico-farmacéutico y doctor en Bioquímica, Lavandero es una figura clave en la medicina contemporánea por sus aportes al estudio de los mecanismos moleculares de enfermedades como la diabetes y afecciones cardiovasculares.

Director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y profesor en la Universidad de Chile y en la UT Southwestern en Estados Unidos, el científico compartirá los desafíos de liderar equipos que han publicado más de trescientos artículos y generado cinco patentes en favor del bienestar humano.

Tras el receso de invierno, el ciclo retomará el martes 8 de septiembre con el historiador Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022. Distinguido por su prolífica labor en la edición académica y la difusión del patrimonio, Sagredo ha explorado los rincones menos evidentes de nuestro pasado: la historia de la ciencia y la vida privada.

Conservador de la Sala Medina de la Biblioteca Nacional y motor de la colección Fundamentos de la Construcción de Chile, Sagredo invitará al público a mirar nuestra identidad nacional desde la profundidad del archivo y la curiosidad del presente.

Derechos humanos

La memoria y los derechos humanos tendrán también su espacio el martes 6 de octubre con la psicóloga Elizabeth Lira. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017 –además de referente ineludible en el estudio de la salud mental asociada a víctimas de violencia política y tortura–, Lira cofundó el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) e integró la Comisión Valech. En un diálogo que promete ser tan sensible como necesario, la académica abordará su trayectoria investigando la resiliencia y el papel de la reparación en la construcción de una sociedad más justa.

En la recta final, el martes 17 de noviembre, el encuentro será con Eric Goles, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993. Ingeniero civil matemático y doctor por la Université de Grenoble, Goles es un exponente magistral de cómo la lógica más abstracta puede convivir con la belleza narrativa. Figura clave en el estudio de los sistemas complejos, redes neuronales y autómatas, su labor como divulgador ha demostrado que las matemáticas son también una forma de contar historias, cruzando constantemente la frontera entre la ciencia pura y la literatura.

El broche de oro del ciclo llegará el martes 15 de diciembre desde la región de Antofagasta, con Hernán Rivera Letelier. El escritor y Premio Nacional de Literatura 2022, quien rescató la épica de la pampa salitrera y la llevó a más de 21 idiomas, compartirá su mirada sobre un Chile que parece desvanecerse pero que revive en sus más de veinte obras, como La reina Isabel cantaba rancheras. Con el humor y la sensibilidad que lo caracterizan, el autor pondrá en valor la identidad del norte y el patrimonio cultural que habita en las historias cotidianas de la pampa.