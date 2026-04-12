StgoFoto 2026 en el Centro Cultural La Moneda

Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.

30 de julio al 2 de agosto.

Entrada liberada.

StgoFoto 2026 anuncia la realización de la 5ta edición de su feria-Encuentro dedicada a las editoriales de fotolibros chilenos y latinoamericanos, consolidándose como un espacio clave para la difusión y circulación en torno a la fotografía contemporánea.

Desde su creación en 2022, StgoFoto se ha desarrollado en el Centro Cultural La Moneda, reuniendo cada año a más de 60 expositores y miles de visitantes. La feria no solo es un punto de exhibición y venta de publicaciones, sino también una plataforma activa de formación, reflexión y visibilización de nuevos talentos.

En su edición 2026, el evento invita a la ciudadanía a participar de una programación diversa que incluye talleres de creación de fotolibros dirigidos a personas mayores y estudiantes, exhibición de finalistas del Premio StgoFoto, muestras curatoriales y espacios de visionado de portafolio para artistas.

Además habrá invitados de diferentes países de Latinoamérica como México, Paraguay, Brasil, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros y de diversas regiones de Chile.

Como novedad, este año se implementará una convocatoria diferenciada para formar parte de la programación de charlas y lanzamientos, permitiendo la participación de proyectos sin necesidad de ser expositor en la feria principal. Esta iniciativa amplía las posibilidades de acceso y fomenta una programación más diversa e inclusiva.

Con una propuesta que combina exhibición, formación y encuentro, StgoFoto 2026 reafirma su compromiso con el desarrollo del ecosistema editorial y fotográfico, invitando a todas las personas a ser parte de esta experiencia cultural abierta y gratuita.

Para postular a la Programación de StgoFoto 2026, deben seguir en instagram @stgofotoferia y estar atentos a la convocatoria.

Para más información sobre convocatorias y programación, se invita a seguir las redes oficiales de StgoFoto @stgofotoferia