Concurso literario “Cementerio General en 204 palabras”

Hasta el 20 de abril.

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En el Mes del Libro, el Cementerio General abrió la convocatoria a su inédito concurso literario 204 palabras, una iniciativa que invita a la comunidad a escribir relatos breves inspirados en la historia del emblemático camposanto.

Fundado en 1821, el recinto es uno de los espacios patrimoniales más relevantes del país, con miles de obras arquitectónicas, escultóricas y sitios de memoria que reúnen a grandes figuras de la política nacional y la cultura a nivel internacional.

El nombre es un reconocimiento a su aniversario número 204 que le ha significado el reconocimiento como museo al aire libre, la

implementación del primer biocementerio público del país y la organización del primer Encuentro Nacional de Cementerios Públicos de Chile.

La participación es gratuita y abierta a todo público desde los ocho años de edad. Los textos seleccionados serán evaluados por un jurado especializado integrado por Rossana Dresdner, Ernesto Moreno y Daniela Roger, quienes darán a conocer los resultados en una ceremonia de premiación durante el Día de Los Patrimonios.

La directora del recinto, Gianinna Repetti, destacó el carácter integrador de la iniciativa, señalando que “esta oportunidad desarrollada en conjunto con la Municipalidad de Recoleta, invita a las familias a recorrer nuestras calles, descubrir su historia e impregnarse con la riqueza cultural que descansa al interior de nuestra institución”.