Réquiem de Mozart en Rancagua

Teatro Regional Lucho Gatica, Millán 342, Rancagua.

Miércoles 22 de abril – 19:30 horas.

Las entradas son gratuitas y se pueden retirar directamente en el teatro desde el miércoles 15 de abril.

La música clásica volverá a resonar con fuerza en la región de O’Higgins. El Teatro Regional Lucho Gatica será escenario de un concierto sinfónico-coral que reunirá a orquesta y coro para interpretar una de las obras más emblemáticas del repertorio universal: el Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

La iniciativa es organizada por la Asociación de Músicos Profesionales de O’Higgins (AMPOH) y apoyada por la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, y cuenta con el Coro Polifónico de Rancagua como invitado a formar parte de este montaje sinfónico-coral de alto nivel artístico que será dirigido por el maestro Israel Olivares.

Compuesto en 1791 y rodeado de misterio, el Réquiem fue la última obra de Mozart, que dejó inconclusa antes de su muerte. La pieza fue completada posteriormente por su discípulo Franz Xaver Süssmayr, y con el tiempo se ha transformado en una de las composiciones más intensas y conmovedoras de la música clásica. Su fuerza dramática y profundidad emocional se expresan en movimientos ampliamente reconocidos como el Lacrimosa, de carácter íntimo y solemne, y el Dies Irae, uno de los pasajes más potentes y sobrecogedores del repertorio coral.

En esta ocasión, el concierto presentará una versión inédita en la región y el país, lo que marca un hito para la escena musical local. Así lo explica Diego Llanos, presidente y director artístico de la Asociación y organizador del evento: “Esta será una versión en formato reducido para orquesta, basada en un manuscrito anónimo que fue encontrado en la Catedral de Évora, en Portugal. A partir de ese material, estamos desarrollando una adaptación junto a AMPOH, lo que nos permite presentar una lectura distinta del Réquiem, que no se ha interpretado antes”.

Llanos agrega que esta propuesta responde también a una visión de desarrollo cultural regional: “Como Asociación, lo que buscamos es convocar a la mayor cantidad de músicos profesionales de O’Higgins y mostrar el alto nivel que existe en la región. Este tipo de proyectos nos permite visibilizar el trabajo artístico local y generar nuevas oportunidades de circulación”.

Por su parte, el director del coro, Sebastián Inostroza, destacó la relevancia artística de la obra y del montaje: “Ser parte de este concierto es un desafío muy importante.

El Réquiem de Mozart es una obra de gran profundidad y exigencia, y poder interpretarla junto a orquesta, en una versión especial como esta, permite ofrecer al público una experiencia musical potente y única”. Además, explicó que el trabajo interpretativo implicó una adaptación específica del conjunto vocal: “El coro se adaptó a la instrumentación escogida de una versión portuguesa, por lo que se redujo el número de intérpretes”.

“Como Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, valoramos profundamente la realización de este tipo de conciertos, que no solo acercan obras fundamentales del repertorio universal como el Réquiem de Mozart a la comunidad, sino que también relevan el talento y compromiso de los músicos de nuestra región. Este tipo de iniciativas fortalecen nuestra programación y consolidan al Teatro Regional Lucho Gatica como un espacio de encuentro con la música y las grandes experiencias artísticas”, señaló Alejandro Cantillana, Director Ejecutivo de la institución.

Artistas regionales

Este concierto no solo propone una experiencia estética, sino que también forma parte de una estrategia de fortalecimiento del ecosistema musical regional, impulsando la colaboración entre intérpretes, agrupaciones y organizaciones culturales.

En un contexto donde el acceso a la música académica suele concentrarse en grandes centros urbanos, la actividad busca descentralizar la oferta cultural y facilitar el encuentro entre músicos profesionales y la comunidad local, promoviendo además la formación de nuevas audiencias.

La Asociación de Músicos Profesionales de O’Higgins surge como respuesta a las brechas existentes en el territorio, tales como la limitada circulación artística y el acceso restringido a la música docta. Desde ahí, impulsa iniciativas que promuevan la excelencia artística, la colaboración y el acceso equitativo a la cultura.

El concierto del Réquiem se proyecta así como un hito en la programación cultural regional, aportando a la diversificación de la oferta artística y consolidando espacios de encuentro entre la música, sus intérpretes y la ciudadanía.