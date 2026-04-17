Festival Internacional de Cine del Mar en Concepción

Teatro Biobio, Colegio Médico de Concepción, UDEC.

23, 24 y 25 de abril.

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El 4to Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026) ha anunciado oficialmente su cartelera para esta edición, consolidándose como la vitrina de cine oceanográfico más importante de la región. Bajo el lema de la conservación y la exploración, el certamen ofrecerá tres días de proyecciones gratuitas, conversatorios y un programa educativo que llegará a cientos de escolares.

“El cine tiene el poder único de hacernos sentir el océano antes de entenderlo científicamente”, señala Pablo Rosenblatt, director del Festival. “Nuestra selección 2026 busca que el espectador se asombre con la biodiversidad hadal, pero que también reflexione sobre las amenazas urgentes que enfrenta nuestro patrimonio azul”.

Por su parte, Bárbara Léniz, Productora General y Encargada de Vinculación del IMO, destaca la evolución del festival: “Este año el Marcinefest sale de la sala de clases para habitar la ciudad. Estaremos en el Auditorio UdeC, el Teatro Biobío y el Colegio Médico, uniendo a la academia con la ciudadanía en un diálogo necesario y urgente”.

La realización del 4to Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026) es posible gracias a una alianza estratégica de excelencia liderada por el Instituto Océanos de la Universidad de Concepción y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO). Colaboran: Dirección de Extensión UdeC, Oceana, Fundación Ciencia & Vida, IMAGO, Colegio Médico, Sono, Municipalidad de Concepción, Teatro Biobío, Holiday inn, COPAS, SECOS, INCAR, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, además de los media partners: Medios UdeCy El Mostrador.

Pauta del programa y cartelera oficial

En la programación del Marcinefest 2026 destaca no solo la cartelera de películas, sino también la realización de un Programa Educativo, dirigido a la comunidad escolar de la intercomuna y eventos satélites de calidad, dirigidos a todo público.

La cartelera de esta cuarta edición destaca por su notable diversidad y alcance global, reuniendo 21 producciones provenientes de 13 países. Organizada en las categorías de Largometraje, Cortometraje y Animación, la programación ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer una experiencia inmersiva que transita desde la rigurosidad de la investigación científica hasta la sensibilidad del cine de autor. Obras de Chile, Italia, España, Taiwán y Uruguay, entre otros, convergerán en las pantallas penquistas para revelar tanto la belleza oculta como las amenazas urgentes que enfrenta nuestro patrimonio azul.

El recorrido cinematográfico habitará espacios emblemáticos de la ciudad, destacando el hito de cine de autor que se llevará a cabo el viernes 24 de abril en el Auditorio del Colegio Médico de Concepción. En esta jornada, se proyectará el aclamado documental uruguayo “Mar de lobos”, pieza que será el punto de partida para un diálogo exclusivo entre el público y su director, Matías Ameglio. Esta obra invita a una reflexión profunda sobre la compleja relación entre la cultura local y la fauna marina, consolidando el festival como un espacio de debate necesario para la comunidad.

Asimismo, Marcinefest 2026 contempla un robusto programa educativo que se desarrollará los días 20, 21 y 23 de abril en sedes como la USM Hualpén y el CiCAT. A través de este despliegue pedagógico, coordinado por la organización del Festival en asociatividad con la I. Municipalidad de Hualpén, cientos de escolares de la intercomuna participarán en funciones diseñadas para despertar la curiosidad científica y el respeto por el mar desde la infancia, asegurando que el conocimiento oceánico llegue de manera lúdica y efectiva a las nuevas generaciones.

El gran hito de clausura tendrá lugar el sábado 25 a las 19:00 horas en el Teatro Biobío. En esta noche final, se realizará la Ceremonia de Premiación para las categorías de la competencia oficial, culminando con el estreno exclusivo en Chile del documental “Ocean” de la BBC, narrado por David Attenborough. Esta función de gala cerrará una semana de inmersión total, utilizando tecnología inmersiva para conectar emocionalmente al espectador con la inmensidad del océano.

Jurado del Marcinefest 2026

El comité evaluador une la maestría técnica audiovisual con la excelencia científica. En esta versión el jurado está compuesto por 5 especialistas:

Andrea Chignoli: Prestigiosa montajista con trayectoria desde 1995. Su filmografía incluye “No” (nominada al Oscar) y “Violeta se fue a los cielos”. Miembro de la Academia de Hollywood y mentora del Sundance Documentary Lab. Actualmente es Lead Editor de la serie de Amazon “La Casa de los Espíritus”.

Catalina Velasco: Bióloga marina (UV) y Doctora en Ciencias Antárticas. Exploradora de National Geographic, fotógrafa submarina y cofundadora de la Fundación Mar y Ciencia. Es autora de libros de divulgación como “Vida Sumergida” y “Navegantes Ancestrales”.Renato Quiñones Bergeret: Destacado académico de la Universidad de Concepción y Director del Instituto Océanos UdeC. Experto de la ONU para evaluar la salud de los océanos y ganador del Premio Municipal de Ciencias 2015.

Matías Ameglio: Director cinematográfico y director de fotografía. Ha liderado proyectos internacionales en Los Ángeles, París y Sídney. Director de los premiados documentales “Mar de Lobos” (2022) y “Cuatro lagunas” (2025).

Daniel Carrasco: Animador digital y especialista en Motion Graphics. Docente de Animación Digital en Duoc UC Concepción, con amplia experiencia en series animadas y comunicación corporativa.