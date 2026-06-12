Milei autoriza “pitutos” de soldados argentinos porque “no hay plata”: podrán ser Uber o delivery

El gobierno de Javier Milei autorizó a integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas a desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio, en una medida que busca ampliar sus posibilidades de generar ingresos adicionales en medio de los reclamos por los bajos salarios del sector.

La decisión, adoptada por el Ministerio de Defensa, flexibiliza las restricciones vigentes para soldados, suboficiales y oficiales, quienes ahora podrán desarrollar trabajos compatibles con la función militar, incluyendo conducción en plataformas de transporte, reparto de pedidos, seguridad privada y otros servicios. Desde el Ejecutivo argumentan que la medida amplía las oportunidades económicas y otorga mayor libertad al personal uniformado para complementar sus ingresos.

La resolución se da en un contexto de creciente preocupación dentro de las Fuerzas Armadas por la pérdida de poder adquisitivo. Diversos sectores vinculados al mundo militar han advertido durante los últimos meses sobre las dificultades que enfrentan numerosos efectivos para cubrir gastos básicos y mantener a sus familias con las remuneraciones actuales.

Según medios argentinos, la autorización se suma a otras medidas implementadas en los cuarteles, entre ellas la reducción de la jornada laboral a un horario que concluye a primera hora de la tarde, permitiendo a los uniformados buscar una segunda fuente de ingresos sin exponerse a sanciones disciplinarias.

La medida ha generado controversia entre quienes consideran que representa un reconocimiento implícito de que los salarios militares ya no alcanzan para cubrir necesidades esenciales. También ha reabierto el debate sobre el aprovechamiento de personal altamente capacitado en áreas como logística, comunicaciones, inteligencia y operaciones especiales, que ahora podría desempeñarse en actividades alejadas de su formación profesional para complementar sus ingresos.

El debate se produce además en medio de cuestionamientos por recortes presupuestarios en el área de Defensa. Informes publicados en Argentina han dado cuenta de reducciones en partidas destinadas al alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas durante el Presupuesto 2026, afectando recursos para equipamiento, transporte, comunicaciones y funcionamiento de distintas ramas militares.

Testimonios recogidos por medios locales reflejan el impacto de la situación económica. Un militar entrevistado bajo reserva de identidad señaló que cada vez más integrantes de las Fuerzas Armadas deben buscar ocupaciones adicionales para llegar a fin de mes. Entre las labores mencionadas figuran trabajos como electricistas, peluqueros, camareros, conductores de aplicaciones y repartidores.

La situación afecta especialmente a los cuadros más jóvenes. Según los mismos testimonios, oficiales recién egresados perciben remuneraciones inferiores al millón de pesos argentinos mensuales, lo que ha llevado a algunos a evaluar abandonar la carrera militar en busca de empleos mejor remunerados en sectores como el transporte, la seguridad privada o la logística.

La autorización para realizar actividades privadas llega además después de que algunos casos individuales alcanzaran notoriedad pública. Uno de ellos fue el de un suboficial que fue sancionado por trabajar como conductor de una aplicación de transporte, situación que volvió a instalar la discusión sobre la compatibilidad entre el servicio militar y la necesidad de obtener ingresos adicionales.

Mientras el gobierno sostiene que la medida amplía la libertad económica de los efectivos, sus críticos advierten que la decisión contrasta con los compromisos de fortalecer y jerarquizar institucionalmente a las Fuerzas Armadas, planteados por Milei al inicio de su administración.