Encuesta ICSOH-UDP: preocupación domina el ánimo del país y crece demanda por mayor rol del Estado

La preocupación se consolidó como el sentimiento predominante entre los chilenos frente a la situación del país, de acuerdo con la primera Encuesta ICSOH-UDP serie Clima Social 2026, elaborada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales. El estudio muestra que el 30% de los encuestados identifica esa emoción como la principal al pensar en Chile, seguida por la esperanza (13%) y el optimismo (12,4%). En conjunto, las emociones asociadas al malestar superan ampliamente a aquellas vinculadas al bienestar.

El sondeo también refleja una evaluación crítica del momento actual. Un 45,3% considera que la situación nacional está peor que hace seis meses, mientras que solo un 21,2% percibe una mejoría. Entre los principales problemas identificados aparecen la delincuencia (57%), el alza de precios (38%), el desempleo (30%), el crecimiento económico (26%), la migración irregular (24%) y la corrupción (23%).

Respecto del Gobierno, el 45,3% realiza una evaluación negativa de su desempeño, frente a un 27% que lo evalúa positivamente. Además, el 44,7% estima que la administración ha sido peor de lo que esperaba, mientras que apenas un 13% considera que ha superado sus expectativas. Sin embargo, existe una mirada algo más optimista sobre el futuro: el 39% cree que la situación del país mejorará durante los próximos seis meses, porcentaje superior al 34% que anticipa un empeoramiento.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el amplio respaldo al rol del Estado en materias sociales. El 70% considera que el Estado debería intervenir “bastante” o “mucho” en la economía y en el bienestar de las personas. Además, más de la mitad de los consultados prefiere que servicios como las pensiones, la salud y la educación escolar sean provistos por el Estado bajo criterios de gratuidad e igualdad.

La encuesta muestra también un fuerte consenso respecto de la responsabilidad estatal en garantizar condiciones básicas de vida. Más del 85% estima que el Estado debe asegurar acceso a pensiones dignas, salud, educación universitaria, vivienda y transporte cuando las personas no pueden acceder a estos bienes por sus propios medios.

No obstante, esa demanda por mayor presencia estatal convive con una visión crítica sobre su desempeño. El 66% está de acuerdo con la afirmación de que “el problema en Chile no es que los impuestos sean bajos, sino que el Estado gasta mal lo que recauda”, percepción que se extiende a distintos sectores políticos y grupos sociales.

El estudio también detecta una fuerte sensibilidad frente a la desigualdad. El 49% cree que el Gobierno debería reducir las diferencias de ingresos entre quienes tienen más y quienes tienen menos, mientras que el 70% respalda una mayor ayuda económica para los sectores de menores recursos. Asimismo, el 60% apoya aumentar los impuestos a los ingresos más altos para financiar programas sociales y casi la misma proporción se manifiesta favorable a elevar los impuestos a las herencias más altas.

En el plano económico cotidiano, la encuesta evidencia dificultades persistentes para los hogares. El 51% señala que su situación económica es peor que hace seis meses y más del 60% reconoce que llega a fin de mes con dificultades o que sus ingresos simplemente no alcanzan. Solo un 8% declara tener capacidad de ahorro.

Finalmente, el sondeo identifica diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las mujeres muestran mayores niveles de preocupación, son más críticas de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno y expresan un respaldo más fuerte a políticas de protección social, derechos laborales y reducción de las desigualdades.