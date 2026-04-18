Tercer “Carnaval Carnavalesco” en Cajón del Maipo

Cajón del Maipo, Región Metropolitana.

Abril y mayo.

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Durante abril y mayo se realizarán diversas actividades gratuitas de teatro, música, marionetas, circo y muralismo, en distintos pueblos de este cordillerano paraíso natural.

Con talleres y espectáculos de diversas artes el “Carnaval Carnavalesco” ya recorre el Cajón del Maipo, en una iniciativa organizada por la Fundación Habitante Andino y que se extenderá hasta el 16 de mayo.

Esta tercera edición del encuentro, recientemente inaugurado en la ex estación de trenes de San José de Maipo y financiado por el Fondo Comunidad Activa del Gobierno Regional Metropolitano, busca “recuperar el patrimonio vivo de este territorio, mezclando arte, naturaleza y educación”.

Orientado principalmente a niños, niñas y jóvenes, a través de actividades en escuelas, el carnaval también abre sus puertas a todas las edades, con intervenciones artísticas en plazas y otros espacios.

Ya están en marcha los talleres de: Teatro, en la Escuela Integradora del Manzano y a cargo de Alfredo Gilbert; y el de Lakitas (vientos andinos) en la plaza de San José de Maipo y dirigido por Tatiana Pérez.

Este sábado 18 de abril comenzará el taller de Marionetas Gigantes en la localidad de La Obra, impartido por Andrés Amión. El 28 y 29 de abril, estudiantes de la Escuela Fronteriza San Gabriel realizarán un mural colaborativo en el patio del establecimiento, con la guía del artista y muralista local Marcos Peña. En mayo, el sonido de los tambores recorrerá distintas localidades del Cajón del Maipo, con el taller “Percusión Itinerante” que estará a cargo de Andrés Handy.

Las creaciones que surjan de estos talleres serán parte del Gran Carnaval de cierre que el 16 de mayo recorrerá las calles de San José de Maipo. Para participar en los talleres hay que inscribirse a través de un enlace en el perfil de Instagram de @fundacionhabitanteandino

“Cada vez el sentido del carnaval va agarrando más fuerza, porque no es sólo una actividad artística, por la estética o celebración, sino que también es una recuperación de nuestra memoria como habitantes. Vamos reconociéndonos, con valores, formas y un arraigo con nuestro entorno natural, con los animales, el viento Raco o el invierno en la montaña que a veces exige mucha templanza”, explica Estefania Birke, directora del Carnaval Carnavalesco.

Espectáculos e intervenciones

Las presentaciones comenzarán el miércoles 22 de abril en la Escuela Fronteriza San Gabriel, con la obra de títeres “El libro mágico de los cuentos” de la compañía Objetoteatro.

El sábado 2 de mayo en la estación de trenes de Melocotón estará “Pequeños Mundos”, intervención con cuatro obras de teatro Lambe Lambe o miniteatros: “Perpetuo Romance” de Marcela Chiappe (Moviendohilos), “La curandera Sayén” de Ana María Sepúlveda (Teatro la Flor), “La transformación del teniente Bello” de Sebastián Farah (Abeja Cuántica) y “Por un puñado de tuercas” de Cristián Palacios (Teatro Correquetepillo).

Las funciones continuarán el sábado 9 de mayo con el espectáculo “Jogglers Clown” de la compañía Reciclacirco, en Las Vertientes. El carnaval termina el 16 de mayo con un gran pasacalle carnavalesco en San José de Maipo.