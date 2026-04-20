Ciclo “Joyas del archivo universitario” en Cineteca U. de Chile

Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas U. de Chile, Av. Grecia 3401, Ñuñoa.

Jueves 23 y 30 de abril – 18:00 horas.

Gratis por orden de llegada.

La Cineteca de la Universidad de Chile ofrecerá el ciclo “Joyas del archivo universitario”, dedicado a poner en acceso y dialogar en torno a obras cinematográficas chilenas que han sido restauradas, digitalizadas y/o conservadas por la propia Cineteca.

Dicho ciclo del Cine Club Universitario inicia el próximo jueves 23 de abril a las 18:00 hrs. con la exhibición especial en 35 mm de las películas Aborto (1965) de Pedro Chaskel; Érase una vez (1965) de Pedro Chaskel y Héctor Ríos; y la inédita Carnet de viaje (1961) del cineasta holandés Joris Ivens. Ivens, conocido por integrar poesía y compromiso político en su cine, realiza el mediometraje Carnet de viaje en Cuba justo antes de su primer viaje a Chile. La copia que exhibirá Cineteca de la U. de Chile es una de las pocas existentes de dicha película.

“Aborto había sido exhibida anteriormente en versiones de video en baja calidad de imagen y, sobre todo, sonido, que hacían inentendible el real sentido de la obra. En este caso, trabajamos sobre los negativos que recuperamos tras el allanamiento que se hace a la Universidad y la clausura de Cineteca en 1976. Cabe destacar que aún existen otros materiales circulando en malas condiciones o que fueron usurpados de nuestra institución”, señala Luis Horta, coordinador de la Cineteca.

En tanto, Carnet de viaje (1961) tuvo su estreno nacional gracias a la gestión de la Cineteca de la Universidad de Chile en el año 1962, cuando Joris Ivens, director del film, visitó nuestra Casa de Estudios como profesor invitado. En esa ocasión, Ivens donó gran parte de su filmografía. Esta película, que se proyectará el jueves 23 de abril en Plataforma Cultural, es una de las pocas copias originales que existen del film, y en palabras de Luis Horta, su exhibición es “una experiencia que equivale a ver una obra de arte que, por sus condiciones, no puede exponerse habitualmente”.

“Ivens es considerado uno de los grandes maestros del cine mundial, y tenerlo en la Universidad en 1962 da cuenta del rol que esta institución históricamente ha cumplido en el desarrollo de la cultura, apoyando una reflexión profunda sobre la memoria, la historia y la necesidad de vivir la experiencia como una forma de hacer cultura”, puntualiza el coordinador de Cineteca.

Otras películas y funciones

El ciclo continúa el jueves 30 de abril con “Sueños y misterios subterráneos” (2004, 56 min) de Gregory Cohen. En ella, un hombre se levanta como todas las mañanas para ir a su trabajo, pero al llegar al lugar donde estaba la estación del Metro, descubre que este sistema de transportes no existe porque todavía no se ha construido. Film vanguardista con muchos elementos del teatro del absurdo, que nos muestra una visión única y delirante sobre el Metro de Santiago. Cuenta con las actuaciones de Alex Zisis, Fernando Bustamante, Rodrigo Azócar y Loreto Moya.

También se proyectará “La espera” (2001, 30 min) de Gregory Cohen y Claudio Sapiaín. Se trata de cortometraje de ficción basado en la obra “Esperando a Godot” de Samuel Beckett. Mediante tres historias paralelas, diversos personajes se relacionan a partir de conflictos, conversaciones profundas y encuentros azarosos. El cortometraje presenta situaciones que nunca están del todo explicadas e instala la idea de estar siendo continuamente observados. Protagonizado por Alex Zisis, Amparo Noguera, Lia Maldonado y Vladimir Huaiquiñir.

Ambas películas serán reestrenada en esta segunda sesión.