Escritora peruana Claudia Salazar Jiménez presenta libro sobre experiencia migratoria

Librería del GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral Local 2, edificio B (Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, Metro Universidad Católica.

Martes 12 de mayo – 18:30 horas.

“Una vida constante, migrante, que ya encuentra el gesto en ese constante movimiento”. De eso y más trata la próxima publicación de Ediciones Libros del Cardo. Se trata de Migrar y otras artes. Escritos fuera de lugar, de la escritora, académica y gestora cultural peruana, Claudia Salazar Jiménez, quien fue ganadora del prestigioso Premio Las Américas.

El libro recoge más de dos décadas de experiencia migratoria, iniciada cuando la por entonces estudiante de doctorado se mudó a Nueva York para ese propósito. Esos cambios entre la vida en Lima, las amistades, la comida, la calle, la rutina quedaron registrados en una especie de diario de sensaciones, notas prácticas y muchos “welcome to New York”; aprendizajes que solo la vivencia de no turista puede entregar.

“Nuevas voces se aceleran y se sobreponen, nuestra mirada se alimenta de lo que ya conocíamos sobre el nuevo país y la nueva ciudad. La escritura migrante se alimenta de esa novedad, pero al mismo tiempo lucha contra ella”, se lee en el texto.

Respecto a la transformación de esos escritos -anotaciones y también posteos en redes sociales- en un libro, la autora explica que “la vida migrante impacta necesariamente en la propia escritura; el movimiento inyecta su fluidez y remueve certezas, géneros, fronteras”.

Registrar, ordenar, editar y luego publicar un libro sobre la experiencia migratoria, señala la editora y poeta Gladys González, responde a “una temática atingente que desde la literatura latinoamericana nos interesa instalar, en diversos géneros, para reflexionar sobre las distintas formas de migrar, de moverse por territorios y las comunidades afectivas que se establecen en este tránsito y arraigo”.

Fragmentación de la identidad

“La identidad se desdibuja. Se pone en tela de juicio. De dónde soy pierde potencia. La respuesta es imposible. Una es lo que observa. Lo que le ocurre. Si muta el paisaje, el idioma y la familia el yo se ensancha. Cuántas Claudias hay en este libro: tantas como su experiencia”, señala Fernanda García Lao, escritora, dramaturga y poeta argentina en la contratapa de este volumen.

“¿De dónde vengo? Preferiría un río, una flor, un pájaro, en lugar de una acumulación de edificios”, plantea en el mismo libro Claudia Salazar, respecto a la dislocación del origen y el de la construcción del “darse cuenta” respecto a la condición de migrante. “Mi identidad -¿qué es eso?- se siente adolorida”, agrega.

En esa trayectoria, agrega un peculiar sentir: “he ido formando la idea de que mi hogar soy yo misma”.

Presentación

La presentación estará a cargo de las también escritoras Gabriela Contreras y Jessica Sequeira, quienes han vivido el migrar como acción continua. Más información en la web edicioneslibrosdelcardo.cl y en sus redes sociales.

Claudia Salazar Jiménez cerrará su gira de presentaciones en América Latina con este lanzamiento, que iniciará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Sobre Claudia Salazar Jiménez

Claudia Salazar Jiménez (Lima, Perú, 1976). Escritora, profesora universitaria y gestora cultural. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Nueva York.

Ha publicado: La sangre de la aurora (Ediciones Libros del Cardo, 2019; Animal de invierno, 2013), una de las primeras novelas en Perú que criticó la violencia contra las mujeres quechuas y sus formas de resistencia, fue ganadora del prestigioso Premio Las Américas 2014, a la mejor novela escrita en español. Ha publicado también el libro de cuentos Coordenadas temporales y la novela histórica-juvenil 1814. Año de la independencia.

Es profesora en la California State Polytechnic University, Pomona, donde enseña literatura latinoamericana y escritura creativa. Es ganadora del Premio Sylvia Molloy de LASA por su labor académica. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, noruego, polaco, árabe y portugués. Actualmente vive en Nueva York.