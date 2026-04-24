Lanzamiento de fotolibro sobre arte rupestre en Valle de Lluta

Servicio del Patrimonio Cultural, Pasaje Sangra 350 (ingreso por Plaza Grecia), Arica.

Lunes 27 de abril – 12:00 horas.

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La obra propone una experiencia sensorial que combina fotografía, relato y accesibilidad para acercar el patrimonio a todas las personas.

MARCAS: Arte rupestre del Valle de Lluta es un proyecto editorial que propone una nueva forma de aproximarse a este patrimonio, trasladándolo desde el ámbito especializado hacia una experiencia accesible, sensible y abierta a distintos públicos.

La iniciativa, que se realiza gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, forma parte del trabajo editorial de Noche Media y de la Fundación Desierto Vivo; proponiendo una forma distinta de aproximarse al arte rupestre del norte de Chile, integrando fotografías documentales con descripciones táctiles y enlaces a cápsulas de audio que permiten ampliar la experiencia más allá de lo visual. De esta manera, el proyecto busca abrir el acceso a públicos diversos, incluyendo personas con discapacidad visual.

El proyecto se construye a partir del conocimiento arqueológico existente, pero lo traduce a un lenguaje cercano, poniendo el foco en las formas, los gestos y las relaciones presentes en la piedra. Más que proponer interpretaciones cerradas, MARCAS abre un espacio para la observación, el reconocimiento y la imaginación, generando un vínculo más directo y personal con estas manifestaciones del pasado.

Marcas es impulsado por un equipo interdisciplinario a cargo de Daniela Echeverría Donoso, quien, además desarrolla la autoría de los textos en español, su traducción al inglés y parte del registro fotográfico junto a Jorge García Sandoval, responsable también, de las imágenes aéreas en colaboración con Jorge Sáez Avilés. La investigación estuvo en las manos de la experta Patricia Arévalo Fernández, mientras que el diseño y la diagramación fueron realizados por Pablo Chiang Le Blanc, dando forma a una propuesta editorial coherente con su enfoque inclusivo.