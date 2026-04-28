Festival Guitarras al Puerto en Caldera

Caldera, Región de Atacama.

Inicio: jueves 30 de abril.

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“Guitarras al Puerto” se ha instaurado como un evento único en su tipo en Chile, consagrándose como el Festival de Guitarras más importante en el norte del país, que durante 16 años ha desarrollado conciertos e instancias formativas en Atacama, espacio donde músicos de todo el país visitan Caldera y otros puntos de la región para mostrar la relevancia y posibilidades de este instrumento musical.

Manuel Neyra, director del Festival informó que en esta oportunidad, el festival se dividirá en cuatro jornadas principales que contemplan visitas formativas a establecimientos educacionales de la comuna de Caldera y cuatro conciertos abiertos a la comunidad en distintos espacios culturales de la zona.

Como ha sido la tónica de las últimas ediciones, “Guitarras al Puerto” mantendrá una programación diversa, con presencia del talento femenino, artistas locales y reconocidos músicos provenientes de distintas corrientes musicales e instrumentos, abarcando desde la música docta hasta el jazz, el blues, el rock y la música popular”.

Programación

Entre los nombres que darán vida a esta nueva temporada de conciertos, destacan el compositor e instrumentista Juan Antonio “Chicoria” Sánchez; el reconocido bajista de jazz contemporáneo Christian Gálvez quien se presentará junto a Carlos Corales y Denise, íconos del rock psicodélico nacional e integrantes de la histórica banda Aguaturbia; además del destacado guitarrista clásico José Antonio Escobar.

Sumado a ello, la programación contempla la participación de la concertista en guitarra clásica Isabel Almeyda; la flautista Marcela Bianchi, integrante del dúo de cámara Bianchi-González (junto al guitarrista Eugenio González); la agrupación Bolerística conformada por los copiapinos Luis Larraín y la violinista Maritza Gallardo; los guitarristas de rock y blues Claudio Cordero y Sebastián Arriagada; además de músicos regionales como Carlos Grangey, Rodrigo Espinoza, Enrique Marín y el dúo calderino The Cesantes, integrado por Sebastián Zúñiga y Nelson Urquiza.

Las actividades comenzarán el jueves 30 de abril con la tradicional visita esta vez a la Escuela de Desarrollo Artístico EDAC de Caldera en reemplazo del Colegio Parroquial Padre Negro. Luego el viernes 1 de mayo se realizará una presentación en el espacio ArtePin de Bahía Inglesa, seguida de un concierto el sábado 2 de mayo en la Biblioteca Municipal de Caldera.

La programación continuará el viernes 15 de mayo con una nueva actividad formativa en el Colegio Caldera y el sábado 16 con un segundo concierto en la Biblioteca Municipal. Posteriormente, en el marco del Día de los Patrimonios, el viernes 29 de mayo se desarrollará otra jornada en la Escuela Manuel Orella Echanez, para el sábado 30 llevar a cabo el tercer concierto de la temporada, en el Centro de Desarrollo Cultural de la Universidad de Atacama, Campus Caldera.

Las actividades volverán el viernes 12 de junio con la última visita educativa a la Escuela Byron Gigoux James, para cerrar el sábado 13 de junio con el concierto final en Espacio Club de Caldera.

En esta nueva edición, “Guitarras al Puerto” continúa fortaleciendo su identidad como un espacio de encuentro entre distintas generaciones, estilos musicales y territorios, posicionándose como un referente cultural que promueve la música en vivo, la formación artística y el acceso descentralizado a experiencias culturales de alto nivel en la Región de Atacama y donde las guitarras suenan fuerte y dejan eco en Caldera.

El Festival es organizado y liderado por el gestor cultural calderino Manuel Neyra, y en su versión XVI es financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al apoyo de diversas instituciones públicas, privadas y establecimientos educacionales, donde destacana la Ilustre Municipalidad de Caldera, la Universidad de Atacama, emprendimientos como Espacio Club, Espacio ArtePin y establecimientos educacionales como la escuela de Desarrollo Arístico EDAC, Colegio Caldera, las escuelas Manuel Orella Echanez, Byron Gigoux James y el Colegio Parroquial Padre Negro.