Festival Internacional TeatroPuerto en Coquimbo

Región de Coquimbo.

8 al 16 de mayo.

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Festival Internacional TeatroPuerto anuncia su 9° versión con programación en diversas comunas de la Región de Coquimbo

TeatroPuerto y el Festival Internacional TeatroPuerto, cuentan con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2026.

El Festival Internacional TeatroPuerto anuncia su regreso este 2026 con su 9° versión, luego de tres años desde su última edición. En esta oportunidad, el encuentro se proyecta en dos instancias, siendo la programación de mayo la encargada de abrir el ciclo con una destacada selección de obras provenientes de distintos países de Latinoamérica, que se presentarán de manera gratuita en cuatro comunas de la Región de Coquimbo.

Esta primera parte de la edición se realizará desde el 8 al 16 de mayo y estará dedicada al teatro internacional, reuniendo producciones de compañías de Argentina, México y Chile en una programación que contempla cuatro montajes, considerando obras de sala, en espacios no convencionales y de calle. Esta diversidad busca fortalecer el intercambio cultural y acercar distintas miradas escénicas al territorio.

Es importante mencionar que TeatroPuerto y el Festival Internacional TeatroPuerto, cuentan con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2026.

El festival tendrá presencia en cuatro comunas de la región de Coquimbo, iniciando en Ovalle, pasando por Vicuña, y terminando en La Serena y Coquimbo. Esta extensión de actividades y lugares, busca consolidar el compromiso con la descentralización y el acceso a las artes escénicas en distintos territorios.

Además de las funciones, se incluirán otras actividades dedicadas a la creación, como encuentros, laboratorios y residencias creativas, que se desarrollarán principalmente en Espacio La Gaviota, en la comuna de La Serena, además de otras organizaciones e instituciones colaboradoras de la región.

Todas las actividades de este 9° Festival Internacional TeatroPuerto serán de carácter gratuito, permitiendo que la comunidad pueda participar activamente de esta experiencia cultural y vivir las artes escénicas.

TeatroPuerto forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.