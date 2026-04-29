Universidades advierten sobre retroceso en equidad ante debilitamiento del Programa PACE

Representantes de universidades que integran la red nacional del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) manifestaron su preocupación por el eventual debilitamiento de la política pública, luego de conocerse recomendaciones presupuestarias para 2027 que plantean ajustes y discontinuidades en distintos programas del Ministerio de Educación.

La inquietud fue abordada durante el Encuentro del Programa PACE 2026, realizado en la Universidad de Santiago de Chile (Usach), instancia que reunió a representantes de 25 instituciones de educación superior vinculadas a la iniciativa.

Las alertas surgieron luego de la filtración de un oficio del Ministerio de Hacienda con observaciones sobre programas relacionados con acceso, acompañamiento y nivelación académica, entre ellos líneas asociadas al PACE, política implementada hace más de una década para ampliar oportunidades de ingreso y permanencia en la educación superior de estudiantes provenientes de establecimientos públicos.

Durante la apertura del encuentro, la vicerrectora académica de la Usach, Leonora Mendoza, cuestionó el escenario y defendió la continuidad de este tipo de iniciativas. “Las políticas de equidad no se eliminan cuando aún persisten las desigualdades que les dieron origen”, afirmó.

La autoridad universitaria sostuvo además que el programa ha permitido fortalecer trayectorias educativas y generar vínculos entre universidades y establecimientos escolares. “El acceso a la educación superior no comienza en la postulación, sino mucho antes: en las condiciones estructurales, en el acompañamiento, y en la confianza que los estudiantes construyen sobre sus propias capacidades”, enfatizó.

Desde la Universidad de Santiago también destacaron los resultados acumulados por el programa desde su creación. El coordinador del PACE en dicha casa de estudios, Marco Iraola, señaló que la iniciativa ha acompañado a más de 460 mil estudiantes de enseñanza media a nivel nacional durante sus diez años de funcionamiento.

“El modelo PACE ha demostrado ser una trayectoria exitosa y efectiva, porque los estudiantes que reciben acompañamiento académico y socioeducativo presentan mejores indicadores de permanencia en la educación superior”, sostuvo.

Iraola agregó que el desempeño académico requiere también condiciones de apoyo que permitan sostener las trayectorias estudiantiles.

En la misma línea, desde la Red Nacional PACE remarcaron que el programa ha logrado ampliar el acceso de estudiantes provenientes de contextos históricamente más vulnerables.

La coordinadora ejecutiva del programa en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Nieves Hernández, destacó que el trabajo articulado entre instituciones ha permitido llegar a más de 650 establecimientos educacionales en todo el país.

“PACE ha permitido llegar a más de 650 establecimientos en todo el país, acompañando a jóvenes que muchas veces no contaban con información suficiente ni con oportunidades concretas para proyectar una trayectoria universitaria”, indicó.

Además, detalló que cerca del 80% de los estudiantes acompañados en enseñanza media posteriormente logra ingresar a la educación superior.

Por su parte, el coordinador ejecutivo del PACE en la Universidad de Concepción, Jorge Roa Molina, afirmó que el impacto del programa trasciende el ámbito universitario.

“El valor del PACE trasciende incluso lo que pueden hacer las propias universidades, porque ha contribuido a restituir el derecho a la educación superior de estudiantes provenientes de contextos históricamente más vulnerados”, sostuvo.

Desde las instituciones participantes coincidieron en que el debate sobre el futuro del PACE no puede limitarse únicamente a criterios presupuestarios, considerando las brechas de acceso y permanencia que aún persisten en el sistema educativo.

En ese contexto, recalcaron que eventuales debilitamientos de la política pública podrían afectar no solo el financiamiento o los cupos disponibles, sino también la capacidad del sistema de sostener trayectorias educativas más inclusivas y diversas. en educación superior.