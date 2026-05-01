Festival literario ReLib en Puerto Varas

Parque Estación, Decher 355, Puerto Varas.

Sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Con una programación gratuita y abierta a todos los públicos, ReLib – La [r]evolución del libro celebrará su tercera edición el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Parque Estación de Puerto Varas, consolidándose como un espacio de encuentro en torno a la creación, los libros y la lectura.

“ReLib es una invitación a vivir el libro desde la experiencia, no sólo como objeto, sino como proceso creativo y espacio de encuentro. Este año reforzamos su dimensión familiar y participativa, especialmente en un fin de semana largo que permite que más personas se acerquen a disfrutar de la lectura, la música y la creación. Queremos que cada visitante pueda descubrir nuevas formas de relacionarse con los libros y sentirse parte de este ecosistema”, señala Francisca Muñoz, directora de ReLib y directora ejecutiva de Editoriales de Chile.

Organizada por Fundación ParqueSur y Editoriales de Chile, y financiada por el Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta versión reunirá a más de 55 editoriales independientes de diferentes estilos literarios como narrativa, ensayo, cuento, literatura infantil y juvenil, entre otros, junto a autoras, autores, ilustradores e ilustradoras de distintas regiones del país.

Durante ambas jornadas, los públicos podrán participar de una variada programación que comenzará el sábado 2 de mayo a las 16:00 horas con un cuentacuentos a cargo de Bibliobús Moviendo Sueños. A las 18:00 horas se realizará el taller Creación de fanzines: Memorias de otoño junto a Javiera León, y las 19:00 horas iniciará la inauguración de ReLib, instancia que reunirá a diversas autoridades para presentar los objetivos de esta nueva versión.

El domingo 3 de mayo la programación comenzará a las 11:00 horas con el taller Mundo en miniatura: creación de minilibros, junto a Constanza Fernández. A las 13:00 horas se desarrollará el taller Pedazos de poetas, dirigido por Mónica Vargas; luego, a las 15:00 horas, se llevará a cabo Historigami, taller guiado por Jocelyn Glaves y más tarde, a las 16:00 horas, María Paz Morales y Dudo Ediciones impartirán el taller Caligrafía colectiva. Finalmente, a las 18:00 horas, se realizará el taller Creación de haikus, junto a Pedro Aldunate, quien guiará la escritura de versos tradicionales japoneses. Todas las actividades son gratuitas, sin inscripción previa y con cupos limitados. Los talleres tienen una duración de 50 minutos y están dirigidos a niños y niñas a partir de los 12 años.

Uno de los hitos de la programación será el tradicional Round de ilustración, que se realizará ambos días a las 17:00 horas y que invita a ilustradores e ilustradoras a enfrentarse en un duelo creativo en vivo, a partir de conceptos propuestos por el público, en una actividad especialmente pensada para disfrutar en familia.

La música también será parte central de esta edición, con tres presentaciones en vivo: el sábado a las 19:30 horas se subirá al escenario Schnaps Trío con el concierto conceptual Palabras que suenan, mientras que el domingo a las 12:00 horas será el turno del espectáculo de títeres y música Superduogenial de Bin y Daggy. El cierre musical será a las 19:00 horas con el concierto Cinco Canciones de Tala del sexteto Los Lagos Ensamble Tala.

Un espacio para la creación y el encuentro

ReLib también contempla iniciativas de vinculación con el territorio, como la participación de estudiantes del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue y actividades orientadas al fomento lector, fortaleciendo el acceso al libro y la creación desde edades tempranas.

Durante el sábado 2 y domingo 3 de mayo, la feria en Parque Estación presentará una exhibición de portadas de libros creadas por estudiantes de diversas escuelas rurales unidocentes, del SLEP Llanquihue, desarrolladas en el marco del Mes del Libro.

A esta muestra se suma el Encuentro Lector para Escuelas Rurales Unidocentes, que convocará a 380 estudiantes en una jornada especialmente diseñada para acercarlos al mundo del libro a través de mediaciones, talleres y dispositivos como la red de Bibliomóvil y la recientemente inaugurada biblioteca infantil de Puerto Varas.

La actividad se desarrollará el lunes 4 de mayo mediante un circuito de seis estaciones creativas simultáneas, donde los y las estudiantes podrán explorar procesos de edición y comunicación, ampliando así el alcance de la programación más allá del fin de semana de feria.

Programación

Sábado 2 de mayo

16:00 hrs: Cuentacuentos con Bibliobús Moviendo Sueños

17:00 hrs: Round de Ilustración (Valentina Cáceres versus Tiare Barría)

18:00 hrs: Taller de creación de fanzines con Javiera León

19:00 hrs: Inauguración

19:30 hrs: Concierto “Palabras que suenan”, Schnaps Trío

Domingo 3 de mayo

11:00 hrs: Taller “Mundo en miniatura” (minilibros)

12:00 hrs: Show de títeres “Superduogenial”

13:00 hrs: Taller “Pedazos de poetas”

15:00 hrs: Taller “Historigami”

16:00 hrs: Taller de caligrafía colectiva

17:00 hrs: Taller de haikus

18:00 hrs: Round de Ilustración (Franco Garrido versus Marcelo Paredes)

19:00 hrs: Presentación musical “Cinco Canciones de Tala”